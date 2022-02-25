По его словам, Украина должна получить дополнительную партию современного оружия от наших партнеров.

Достойно внимания Опубликовано видео уничтоженных российских оккупантов под Олешками (18+)

"Я почти всю ночь общался с коллегами-министрами обороны государств, оказывающими нам постоянную поддержку. Реакция мира становится более четкой. Вскоре мы получим дополнительное усиление в виде современного оружия и других ресурсов от наших партнеров", – заявил министр обороны.

Алексей Резников также сообщил, что в силы Территориальной обороны разрешили привлекать "патриотов старше 60 лет, которые морально и физически готовы сопротивляться и побеждать врага". И только в Киеве уже выдано 18 тысяч автоматов и соответствующих боекомплектов силам ТрО.

Следует отметить, что Украина уже активно использует полученное накануне от наших партнеров оружие в бою с российскими оккупантами. Ракетами Javelin были уничтожены как минимум 15 российских танков.