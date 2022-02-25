За його словами, невдовзі Україна повинна отримати додаткову партію сучасної зброї від наших партнерів.

Варте уваги Опубліковано відео знищених російських окупантів під Олешками (18+)

"Я майже усю ніч спілкувався з колегами-міністрами оборони держав, що надають нам постійну підтримку. Реакція світу стає більш чіткою. Невдовзі ми отримаємо додаткове посилення у вигляді сучасної зброї та інших ресурсів від наших партнерів", – заявив міністр оборони.

Олексій Резніков також повідомив, що до сил Територіальної оборони дозволили залучали "патріотів віком понад 60 років, які морально і фізично готові чинити опір та перемагати ворога". І лише у Києві вже видано 18 тисяч автоматів та відповідний боєкомплект силам ТрО.

Варто відзначити, що Україна вже активно використовує отриману напередодні від наших партнерів зброю в бою з російськими окупантами. Ракетами Javelin було знищено як мінімум 15 російських танків.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу на різних фронтах у різних куточках країни. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.



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