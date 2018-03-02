Вскоре украинцы смогут платить меньше за газ, – Юрий Витренко

Сегодня, 2 марта, Украина столкнулась с новой проблемой – в разгар непогоды "Газпром" снизил давление в украинских трубах. Однако, что произойдет, если Россия все же запустит "Северный поток-2" в обход Украины?

Об этом прямом эфире 24 Канала рассказал директор по развитию бизнеса компании "Нафтогаз" Юрий Витренко.

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Эксперт отметил, что если до 2020 года теоретически не будет транзита через Украину, наша страна должна добывать газа ровно столько, сколько она потребляет. Именно оптимизацией объемов, в которых нуждаются потребители и занимается "Нафтогаз" сейчас. Такие действия приведут к тому, что Россия больше не сможет шантажировать Украину снижением давления в трубах, ведь мы сможем обходиться и без газа соседнего государства.

Все деньги, которые "Нафтогаз" получит от Стокгольмского арбитража будут инвестироваться в приобретение лицензий для больших объемов добычи газа для украинских домохозяйств, чтобы они меньше платили. Ведь потребители платят не цену, а объем умноженный на цену. Соответственно, когда объем меньше, то люди меньше тратят на газ. В таком случае Украина сможет даже экспортировать газ за границу,

— подчеркнул Юрий Витренко.

Также эксперт отметил, что в экстренных ситуациях наша страна сможет использовать трубы не только для экспорта в Европу, но и для импорта в страну.

Смотрите интервью с Юрием Витренко.