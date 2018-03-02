Невдовзі українці зможуть платити менше за газ, – Юрій Вітренко

Сьогодні, 2 березня, Україна стикнулася із новою проблемою – у розпал негоди "Газпром" зменшив тиск в українських трубах. Проте, що відбудеться, якщо Росія все ж таки запустить "Північний потік-2" в обхід Україні?

Про це прямому ефірі 24 Каналу розповів директор з розвитку бізнесу компанії "Нафтогаз" Юрій Вітренко.

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Експерт зазначив, що якщо до 2020 року теоретично не буде транзиту через Україну, наша країна повинна видобувати газу рівно стільки, скільки вона споживає. Саме оптимізацією об'ємів, які потребують споживачі і займається "Нафтогаз" на часі. Такі дії призведуть до того, що Росія більше не зможе шантажувати Україну зменшенням тиску в трубах, адже ми зможемо обходитися і без газу сусідньої держави.

Всі гроші, які "Нафтогаз" отримає від Стокгольмського арбітражу інвестуватимуться у придбання ліцензій для більших обсягів видобутку газу для українських домогосподарств, аби вони менше платили. Адже споживачі платять не ціну, а обсяг помножений на ціну. Відповідно, коли обсяг менший, то люди менше витрачають на газ. В такому випадку Україна зможе навіть експортувати газ за кордон, – наголосив Юрій Вітренко.

Також експерт наголосив на тому, що в екстренних ситуаціях наша країна зможе використовувати труби не лише для експорту в Європу, але й для імпорту в країну.

Дивіться інтерв'ю з Юрієм Вітренко.