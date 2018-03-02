Критичну добу ми вже проходимо, – комерційний директор "Нафтогазу"

У "Нафтогазі" пояснили, як вдалось пережити "критичну добу" після зниження "Газпромом" тиску газу на вході в Україну.

Про це комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко розповів в прямому ефірі 24 Каналу.

Читайте також: "Війна" ще попереду: які пастки "Газпром" готує "Нафтогазу"

Для нас ця доба є критичною, але ми вже бачимо, що ми її проходимо, за рахунок, зокрема, і свідомих українських громадян, які добровільно обмежили споживання, за рахунок того, що вже пішов газ з Європи, за рахунок різних технічних дій. Наприклад, газові електроприлади в "Укртрансгазі" було переведено на електрику, також на мазут перейшли підприємства, які генерують тепло,

– зазначив представник "Нафтогазу".

Вітренко визнав, що п’ятниця, 2 березня, була найкритичнішою добою.

"Завдяки всім цим заходам зараз ми бачимо, що ситуація вже стабілізується і від завтра ми побачимо вже абсолютно стабільну роботу ГТС", – запевнив комерційний директор НАК "Нафтогаз України".

Більше дивіться у інтерв'ю із Юрієм Вітренко.

28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Також суд відхилив вимоги "Газпрому" щодо штрафів за начебто незаконно відібрані "Нафтогазом" обсяги транзитного газу.



2 березня "Газпром" заявив про термінове розірвання контрактів з українським "Нафтогазом". Екстрену нараду з представниками уряду з цього питання скликав Президент Петро Порошенко і закликав українців трохи "прикрутити" опалення в помешканнях.