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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Критические сутки мы уже проходим, – коммерческий директор "Нафтогаза"

397 Читати новину українською
Юрий Витренко
Юрий Витренко / 24 Канал

В "Нафтогазе" объяснили, как удалось пережить "критические сутки" после снижения "Газпромом" давления газа на входе в Украину.

Об этом коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассказал в прямом эфире 24 Канала.

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Для нас эти сутки являются критическим, но мы уже видим, что мы их проходим, за счет, в том числе и сознательных украинских граждан, которые добровольно ограничили потребление, за счет того, что уже пошел газ из Европы, за счет различных технических действий. Например, газовые электроприборы в "Укртрансгаз" были переведены на электричество, а также на мазут перешли предприятия, генерирующие тепло,
– отметил представитель "Нафтогаза".

Витренко признал, что пятница, 2 марта, была наиболее критическими сутками.

"Благодаря всем этим мерам сейчас мы видим, что ситуация уже стабилизируется и завтра мы увидим уже совершенно стабильную работу ГТС", – заверил коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины".

Больше смотрите в интервью с Юрием Витренко.

28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Также суд отклонил требования "Газпрома" по штрафам за якобы незаконно отобранные "Нафтогазом" объемы транзитного газа.

2 марта "Газпром" заявил о срочном расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом". Экстренное совещание с представителями правительства по этому вопросу созвал Президент Петр Порошенко и призвал украинцев немного "убавить" отопление в квартирах.

Теги: Новости Украины Новости политики Газпром Газовый конфликт Нафтогаз
Источник: 24 Канал
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