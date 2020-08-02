Вслед за Германией: в Нидерландах протестовали против карантина из-за COVID-19 – видео
В Нидерландах в городе Гаага местные жители 1 августа вышли на протесты. Люди митинговали против карантинных ограничений, связанных с COVID-19.
Полиция арестовала двух протестующих. Об этом сообщает местное издание NOS.
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Что известно о протестах в Нидерландах
- На протест вышли около полуторы тысячи человек в парке Маливельд. В целом акция была мирной. В то же время люди явно нарушали социальную дистанцию в 1,5 метра, а также были без масок.
- Как рассказали организаторы, протест посвящен "безумию", которое, по их мнению, происходит вокруг коронавируса и ограничения прав граждан.
- Одного митингующего задержали за оскорбление полицейского, а другого для установления личности.
Какова ситуация с коронавирусом в Нидерландах
- По состоянию на 2 августа в Нидерландах зафиксировали более 54 тысяч случаев коронавируса. Более 6 тысяч человек умерли от болезни.
- В последние дни количество новых больных в стране возросло.