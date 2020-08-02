В Нидерландах в городе Гаага местные жители 1 августа вышли на протесты. Люди митинговали против карантинных ограничений, связанных с COVID-19.

Полиция арестовала двух протестующих. Об этом сообщает местное издание NOS. К теме Масштабная акция протеста против коронавирусных ограничений прошла в Берлине: фото, видео Что известно о протестах в Нидерландах На протест вышли около полуторы тысячи человек в парке Маливельд. В целом акция была мирной. В то же время люди явно нарушали социальную дистанцию ​​в 1,5 метра, а также были без масок.

Как рассказали организаторы, протест посвящен "безумию", которое, по их мнению, происходит вокруг коронавируса и ограничения прав граждан.

Одного митингующего задержали за оскорбление полицейского, а другого для установления личности. Обратите внимание! В июне аналогичная антикарантинная акция в Гааге завершилась арестом 37 человек. Тогда проводить акцию местные власти запретили, чтобы не подвергать людей опасности. Om 14.00 uur moet het hier beginnen. Gemoedelijk sfeertje pic.twitter.com/zcscUf1vzr — Sander Knura (@sanderknura) August 1, 2020 Какова ситуация с коронавирусом в Нидерландах По состоянию на 2 августа в Нидерландах зафиксировали более 54 тысяч случаев коронавируса. Более 6 тысяч человек умерли от болезни.

В последние дни количество новых больных в стране возросло.