В столице Германии Берлине 1 августа на митинг против коронавирусных ограничений вышли тысячи людей. Почти все митингующие были без масок и не соблюдали социальной дистанции.

Акция против COVID-19-ограничений в Берлине

Протесты прошли в нескольких районах немецкой столицы. Стартовало шествие в 12:00 по местному времени (13:00 по Киеву) на бульваре Унтер-ден-Линден, а после акции прошли перед Рейхстагом и у Бранденбургских ворот. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на немецкие СМИ.

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Мероприятие проходило под лозунгом "Конец пандемии – День свободы". А некоторые выкрикивали: "Мы вторая волна!", "Сопротивление!", в то же время протестующие призвали к "свободе" и утверждали, что "самая большая теория заговора – пандемия коронавируса".

Protestors from across Germany are starting to gather in front of Berlin’s Brandenburg gate for a “Day of Freedom”, they want to declare the “end of the pandemic”. Among the ones who have mobilised for the protest: conspiracy theorists, anti-vaxxers & right-wing extremists.#b0108 pic.twitter.com/XPbjShqiom — Leonie Hammerstein (@hammerstein_leo) August 1, 2020

Полиция, со своей стороны, призвала людей разойтись. По информации немецкого телеканала RBB 24 были столкновения между правоохранителями и некоторыми протестующими. В частности, очевидцы говорят, что во время акции одетый в черное неизвестный в маске напал на одного из присутствующих. Кроме того, одна из групп присутствующих пыталась проникнуть на подземную парковку отеля. О задержанных не сообщают. Интересно, что за всем полицейские наблюдали с вертолетов.

Поскольку сборы на Унтер-ден-Линден оказались весьма многолюдными, наши коллеги убедительно указывали на необходимость соблюдать дистанцию и носить маски,

- сообщили в пресс-службе берлинской полиции.

По данным немецких СМИ, число участников акции по состоянию на 15:00 по Киеву составляла 15 тысяч человек, а к вечеру выросла до 20 тысяч. Поэтому правоохранители приняли решение завершить митинг, поскольку его участники не выполняли санитарно-гигиенические предписания. Tagesspiegel пишет, что что единственные люди в центре Берлина, которые прикрывают нос и рот, – представители прессы и полицейские.

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Акция протеста против коронавирусных ограничений в Берлине (Фото: Getty Images, EPA)

Интересная деталь

Как сообщила местная газета Berliner Morgenpost, одним из организаторов акции выступила инициатива Querdenken 711 из Штутгарта (Баден-Вюртемберг), которая утверждает, что занимается защитой основных свобод. По данным издания, в нее входят преимущественно сторонники теорий заговора, правые экстремисты и те, кто отрицает существование нового коронавируса.

Берлинский сенатор по внутренним делам Андреас Гайзель, со своей стороны, заметил что ряд участников собирались доставить в немецкую столицу на автобусах из Баден-Вюртемберга. На федеральном уровне присоединиться к акции также призывали различные неонацистские группировки.

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