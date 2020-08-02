Масштабная акция протеста против коронавирусных ограничений прошла в Берлине: фото, видео
В столице Германии Берлине 1 августа на митинг против коронавирусных ограничений вышли тысячи людей. Почти все митингующие были без масок и не соблюдали социальной дистанции.
Акция против COVID-19-ограничений в Берлине
Протесты прошли в нескольких районах немецкой столицы. Стартовало шествие в 12:00 по местному времени (13:00 по Киеву) на бульваре Унтер-ден-Линден, а после акции прошли перед Рейхстагом и у Бранденбургских ворот. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на немецкие СМИ.
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Мероприятие проходило под лозунгом "Конец пандемии – День свободы". А некоторые выкрикивали: "Мы вторая волна!", "Сопротивление!", в то же время протестующие призвали к "свободе" и утверждали, что "самая большая теория заговора – пандемия коронавируса".
Полиция, со своей стороны, призвала людей разойтись. По информации немецкого телеканала RBB 24 были столкновения между правоохранителями и некоторыми протестующими. В частности, очевидцы говорят, что во время акции одетый в черное неизвестный в маске напал на одного из присутствующих. Кроме того, одна из групп присутствующих пыталась проникнуть на подземную парковку отеля. О задержанных не сообщают. Интересно, что за всем полицейские наблюдали с вертолетов.
Поскольку сборы на Унтер-ден-Линден оказались весьма многолюдными, наши коллеги убедительно указывали на необходимость соблюдать дистанцию и носить маски,
- сообщили в пресс-службе берлинской полиции.
По данным немецких СМИ, число участников акции по состоянию на 15:00 по Киеву составляла 15 тысяч человек, а к вечеру выросла до 20 тысяч. Поэтому правоохранители приняли решение завершить митинг, поскольку его участники не выполняли санитарно-гигиенические предписания. Tagesspiegel пишет, что что единственные люди в центре Берлина, которые прикрывают нос и рот, – представители прессы и полицейские.
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Акция протеста против коронавирусных ограничений в Берлине (Фото: Getty Images, EPA)
Интересная деталь
Как сообщила местная газета Berliner Morgenpost, одним из организаторов акции выступила инициатива Querdenken 711 из Штутгарта (Баден-Вюртемберг), которая утверждает, что занимается защитой основных свобод. По данным издания, в нее входят преимущественно сторонники теорий заговора, правые экстремисты и те, кто отрицает существование нового коронавируса.
Берлинский сенатор по внутренним делам Андреас Гайзель, со своей стороны, заметил что ряд участников собирались доставить в немецкую столицу на автобусах из Баден-Вюртемберга. На федеральном уровне присоединиться к акции также призывали различные неонацистские группировки.
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Ситуация с коронавирусом в Германии: кратко
- По данным Института имени Роберта Коха, с начала эпидемии в Берлине обнаружено 9 274 случая COVID-19, 223 человека умерли.
- В целом в Германии по состоянию на 1 августа, 211 005 человек заразились коронавирусом, 192 636 пациентам удалось выздороветь, а 9 154 человека умерли.
- Заметим, что в стране с конца июля наблюдают скачок заболеваемости COVID-19. Коэффициент заражения (или индекс репродукции), который обозначают как R, 29 июля превышал единицу: это означает, что один носитель вируса в среднем заражал более одного здорового человека.
- Специалисты предполагают, что возможной причиной роста R являются отдыхающие, вернувшиеся из-за рубежа.