Израильская полиция 17 июля использовала водометы для разгона митингующих в Иерусалиме и Тель-Авиве. Люди протестуют против возвращения карантинных ограничений в связи с ростом количества больных COVID-19.

Акция протеста состоялась и возле официальной резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Демонстранты требовали его отставки. Об этом сообщает The Times of Israel. К теме В Израиле прошел многотысячный протест против повторного карантина: потрясающее видео Что известно о протестах против возвращения карантина в Израиле В Иерусалиме и Тель-Авиве уже вторую неделю продолжаются массовые митинги против ужесточения карантинных ограничений.

Митингующие прошли маршем по центральным улица Иерусалима, поджигая мусорные контейнеры и разбивая витрины. Впоследствии митинг перерос в столкновения с полицией.

Местные силовики применили водометы в отношении протестующих, которые заблокировали иерусалимскую скоростную железную дорогу.

В полиции говорят, что применение силы стало ответом на беспорядки и перекрытие дорог. Во время митинга задержали по меньшей мере 50 человек. Смотрите видео разгона протестующих в Иерусалиме: Протесты в Тель-Авиве: смотрите видео Что известно о возвращении карантина в Израиле По состоянию на 19 июля в Израиле коронавирусом заболели более 46 тысяч человек, умерли 387, а более 20 тысяч пациентов выздоровели. В Израиле темп прироста инфицированных остается очень высоким и уже стабильно превышает тысячу случаев в сутки.

Власти объявили о возобновлении жесткого карантина. Премьер Нетаньяху даже назвал быстро распространяющуюся инфекцию "чумой". Следовательно, в Израиле снова закрывают бары и клубы, запрещают посещение бассейнов и массовые мероприятия.

11 июля начались протесты против повторного карантина. Примерно 10 тысяч человек собрались на одной из центральных площадей Тель-Авива.

Новые ограничения резко раскритиковали оппозиционные политики. Активисты считают, что правительство сделало недостаточно для экономики страны во время пандемии. Местные СМИ сообщают, что некоторые владельцы ресторанов угрожают не придерживаться новых норм. Актуально Коронавирус в Израиле: правительство вводит локдаун на выходные