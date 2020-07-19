Ізраїльська поліція 17 липня використала водомети для розгону мітингувальників в Єрусалимі та Тель-Авіві. Люди протестують проти повернення карантинних обмежень у з'язку зі зростанням кількості хворих на COVID-19.

Акція протесту відбулася і біля офіційної резиденції прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. Демонстранти вимагали його відставки. Про це повідомляє The Times of Israel. До теми В Ізраїлі пройшов багатотисячний протест проти повторного карантину: приголомшливе відео Що відомо про протести проти повернення карантину в Ізраїлі В Єрусалимі і Тель-Авіві вже другий тиждень продовжуються масові мітинги проти посилення карантинних обмежень.

Мітингувальники пройшли маршем центральними вулиця Єрусалиму, підпалюючи сміттєві контейнери і розбиваючи вітрини. Згодом мітинг переріс у сутички з поліцією.

Місцеві силовики застосували водомети щодо протестувальників, які заблокували єрусалимську швидкісну залізницю.

У поліції кажуть, що застосування сили стало відповіддю на заворушення і перекриття доріг. Під час мітингу затримали щонайменше 50 осіб. Дивіться відео розгону протестувальників у Єрусалимі: Протести в Тель-Авіві: дивіться відео Що відомо про повернення карантину в Ізраїлі Станом на 19 липня в Ізраїлі захворіли на коронавірус понад 46 тисяч людей, померли 387, а понад 20 тисяч пацієнтів одужали. В Ізраїлі темп приросту інфікованих залишається дуже високим і вже стабільно перевищує тисячу випадків на добу.

Влада оголосила про відновлення жорсткого карантину. Прем'єр Нетаньяху навіть назвав інфекцію "чумою, що швидко поширюється". Відтак, в Ізраїлі знову закривають бари та клуби, забороняють відвідини басейнів та масові заходи.

11 липня розпочалися протести проти повторного карантину. Приблизно 10 тисяч людей зібралися на одній з центральних площ Тель-Авіва.

Нові обмеження різко розкритикували опозиційні політики. Активісти вважають, що уряд зробив недостатньо для економіки країни у час пандемії. Місцеві ЗМІ повідомляють, що деякі власники ресторанів погрожують не дотримуватися нових норм. Актуально Коронавірус в Ізраїлі: уряд вводить локдаун на вихідні