Масштабна акція протесту проти коронавірусних обмежень пройшла у Берліні: фото, відео
У столиці Німеччини Берліні 1 серпня на мітинг проти коронавірусних обмежень вийшли тисячі людей. Майже всі мітингувальники були без масок і не дотримувалися соціальної дистанції.
Акція проти COVID-19-обмежень у Берліні
Протести пройшли в кількох районах німецької столиці. Стартувала хода в 12:00 за місцевим часом (13:00 за Києвом) на бульварі Унтер-ден-Лінден, а опісля акції пройшли перед Рейхстагом і біля Бранденбурзьких воріт. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на німецькі ЗМІ.
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Захід відбувався під гаслом "Кінець пандемії – День свободи". А дехто вигукував: "Ми друга хвиля!", "Опір!", водночас протестувальники закликали до "свободи" та стверджували, що "найбільша теорія змови - пандемія коронавірусу".
Поліція, зі свого боку, закликала людей розійтися. За інформацією німецького телеканалу RBB 24
були сутички між правоохоронцями і деякими протестувальниками. Зокрема, очевидці кажуть, що під час акції одягнений у чорне невідомий у масці напав на одного з присутніх. Крім того, одна з груп присутніх намагалася проникнути на підземну парковку готелю. Про затриманих не повідомляють. Цікаво, що за усім поліцейські спостерігали також із вертольотів.
Оскільки збори на Унтер-ден-Лінден виявилися досить багатолюдними, наші колеги переконливо вказували на необхідність дотримуватися дистанції та носити маски,
– повідомили у пресслужбі берлінської поліції.
За даними німецьких ЗМІ, кількість учасників акції станом на 15:00 за Києвом становила 15 тисяч осіб, а до вечора зросла до 20 тисяч. Тому правоохоронці ухвалили рішення завершити мітинг, оскільки її учасники не виконували санітарно-гігієнічних приписів. Tagesspiegel пише, що що єдині люди в центрі Берліна, які прикривають ніс та рот, – представники преси та поліцейські.
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Акція протесту проти коронавірусних обмежень у Берліні (Фото: Getty Images, EPA)
Цікава деталь
Як повідомила місцева газета Berliner Morgenpost, одним із організаторів акції виступила ініціатива Querdenken 711 зі Штутгарта (Баден-Вюртемберг), яка стверджує, що займається захистом основних свобод. За даними видання, в неї входять переважно прихильники теорій змови, праві екстремісти й ті, хто заперечує існування нового коронавірусу.
Берлінський сенатор з питань внутрішніх справ Андреас Гайзель, зі свого боку, зауважив що низку учасників збиралися доправити в німецьку столицю на автобусах з Баден-Вюртемберга. На федеральному рівні приєднатися до акції також закликали різні неонацистські угруповання.
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Ситуація з коронавірусом у Німеччині: коротко
- За даними Інституту імені Роберта Коха, з початку епідемії в Берліні виявлено 9 274 випадків COVID-19, 223 людини померли.
- Загалом у Німеччині станом на 1 серпня, 211 005 осіб інфікувалися коронавірусом, 192 636 пацієнтам вдалося одужати, а 9 154 людини померли.
- Зауважимо, що в країні з кінця липня спостерігають стрибок захворюваності на COVID-19. Коефіцієнт зараження (або індекс репродукції), який позначають тут як R, 29 липня перевищував одиницю: це означає, що один носій вірусу в середньому заражав понад одну здорову людину.
- Фахівці припускають, що можливою причиною зростання R є відпочивальники, які повернулися з-за кордону.