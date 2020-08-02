У столиці Німеччини Берліні 1 серпня на мітинг проти коронавірусних обмежень вийшли тисячі людей. Майже всі мітингувальники були без масок і не дотримувалися соціальної дистанції.

Акція проти COVID-19-обмежень у Берліні

Протести пройшли в кількох районах німецької столиці. Стартувала хода в 12:00 за місцевим часом (13:00 за Києвом) на бульварі Унтер-ден-Лінден, а опісля акції пройшли перед Рейхстагом і біля Бранденбурзьких воріт. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на німецькі ЗМІ.

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Захід відбувався під гаслом "Кінець пандемії – День свободи". А дехто вигукував: "Ми друга хвиля!", "Опір!", водночас протестувальники закликали до "свободи" та стверджували, що "найбільша теорія змови - пандемія коронавірусу".

Protestors from across Germany are starting to gather in front of Berlin’s Brandenburg gate for a “Day of Freedom”, they want to declare the “end of the pandemic”. Among the ones who have mobilised for the protest: conspiracy theorists, anti-vaxxers & right-wing extremists.#b0108 pic.twitter.com/XPbjShqiom — Leonie Hammerstein (@hammerstein_leo) August 1, 2020

Поліція, зі свого боку, закликала людей розійтися. За інформацією німецького телеканалу RBB 24

були сутички між правоохоронцями і деякими протестувальниками. Зокрема, очевидці кажуть, що під час акції одягнений у чорне невідомий у масці напав на одного з присутніх. Крім того, одна з груп присутніх намагалася проникнути на підземну парковку готелю. Про затриманих не повідомляють. Цікаво, що за усім поліцейські спостерігали також із вертольотів.

Оскільки збори на Унтер-ден-Лінден виявилися досить багатолюдними, наші колеги переконливо вказували на необхідність дотримуватися дистанції та носити маски,

– повідомили у пресслужбі берлінської поліції.

За даними німецьких ЗМІ, кількість учасників акції станом на 15:00 за Києвом становила 15 тисяч осіб, а до вечора зросла до 20 тисяч. Тому правоохоронці ухвалили рішення завершити мітинг, оскільки її учасники не виконували санітарно-гігієнічних приписів. Tagesspiegel пише, що що єдині люди в центрі Берліна, які прикривають ніс та рот, – представники преси та поліцейські.

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Акція протесту проти коронавірусних обмежень у Берліні (Фото: Getty Images, EPA)

Цікава деталь

Як повідомила місцева газета Berliner Morgenpost, одним із організаторів акції виступила ініціатива Querdenken 711 зі Штутгарта (Баден-Вюртемберг), яка стверджує, що займається захистом основних свобод. За даними видання, в неї входять переважно прихильники теорій змови, праві екстремісти й ті, хто заперечує існування нового коронавірусу.

Берлінський сенатор з питань внутрішніх справ Андреас Гайзель, зі свого боку, зауважив що низку учасників збиралися доправити в німецьку столицю на автобусах з Баден-Вюртемберга. На федеральному рівні приєднатися до акції також закликали різні неонацистські угруповання.

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Ситуація з коронавірусом у Німеччині: коротко