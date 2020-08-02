У Нідерландах в місті Гаага місцеві жителі 1 серпня вийшли на протести. Люди мітингували проти карантинних обмежень, пов'язаних з COVID-19.

Поліція заарештувала двох учасників протесту. Про це повідомляє місцеве видання NOS. До теми Масштабна акція протесту проти коронавірусних обмежень пройшла у Берліні: фото, відео Що відомо про протести в Нідерландах На протест вийшли близько півтори тисячі людей в парку Малівельд. Загалом акція була мирною. Водночас люди явно порушували соціальну дистанцію в 1,5 метра, а також були без масок.

Як розповіли організатори, протест присвячений "безумству", яке, на їхню думку, відбувається навколо коронавірусу та обмеження прав громадян.

Одного мітингувальника затримали за образу поліцейського, а іншого для встановлення особи. Зверніть увагу! У червні аналогічна антикарантинна акція в Гаазі завершилась арештом 37 людей. Тоді проводити акцію місцева влада заборонила, щоб не наражати людей на небезпеку. Om 14.00 uur moet het hier beginnen. Gemoedelijk sfeertje pic.twitter.com/zcscUf1vzr — Sander Knura (@sanderknura) August 1, 2020 Яка ситуація з короронавірусом у Нідерландах Станом на 2 серпня в Нідерландах зафіксували понад 54 тисячі випадків коронавірусу. Понад 6 тисяч людей померли від хвороби.

Протягом останніх днів кількість нових хворих у країні зросла.