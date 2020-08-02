Слідом за Німеччиною: в Нідерландах протестували проти карантину через COVID-19 – відео
У Нідерландах в місті Гаага місцеві жителі 1 серпня вийшли на протести. Люди мітингували проти карантинних обмежень, пов'язаних з COVID-19.
Поліція заарештувала двох учасників протесту. Про це повідомляє місцеве видання NOS.
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Що відомо про протести в Нідерландах
- На протест вийшли близько півтори тисячі людей в парку Малівельд. Загалом акція була мирною. Водночас люди явно порушували соціальну дистанцію в 1,5 метра, а також були без масок.
- Як розповіли організатори, протест присвячений "безумству", яке, на їхню думку, відбувається навколо коронавірусу та обмеження прав громадян.
- Одного мітингувальника затримали за образу поліцейського, а іншого для встановлення особи.
Яка ситуація з короронавірусом у Нідерландах
- Станом на 2 серпня в Нідерландах зафіксували понад 54 тисячі випадків коронавірусу. Понад 6 тисяч людей померли від хвороби.
- Протягом останніх днів кількість нових хворих у країні зросла.