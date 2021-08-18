Юлия Кузьменко убеждает, что за ней следят. Она это начала замечать после того, как Яна Дугарь распространила сообщение, где рассказала, что в ее дом кто-то даже пытался проникнуть.

Важно Нет мыслей о самоубийстве, – Дугарь подозревает, что за ней следят

Кузьменко чрезвычайно осторожна

Врач и волонтер Юлия Кузьменко заявила, что у нее нет мыслей о самоубийстве, что может подтвердить психиатрическая экспертиза. Также она проверила свой автомобиль на СТО. Кроме того, она говорит, что проблем со здоровьем у нее вообще нет.

Также Кузьменко добавила, что она осторожный водитель. Наконец волонтер предупредила, если она будет признаваться в убийстве Шеремета, то это будет означать крик о помощи.

Обратите внимание! Кузьменко, как и Дугарь, сделала заявление о том, что не имеет суицидальных мыслей. Вероятно, причиной этого является смерть главы Белорусского дома Виталия Шишова, которого нашли повешенным 3 августа 2021 года в Святошинском лесопарка.

Полный текст публикации Юлии Кузьменко

Прошу огласки и перепоста, это важно для нашей безопасности!

Ситуация неприятная – нас действительно преследуют.

После случаев преследования и попыток проникнуть в помещение проживания Яны, я стараюсь внимательно следить, в том числе и за автомобилями, которые ездят рядом со мной.

В связи со своими наблюдениями делаю официальное заявление:

1. Я не имею суицидальных настроений от слова "вообще". Как и близкие мне люди. Отсутствие подобных намерений, как и стабильное состояние моей психики, подтверждено психиатрической экспертизой во время моего пребывания в ИВС.

2. Моя машина находится в идеальном состоянии, что подтверждено проверкой на СТО, которая была проведена на днях.

3. Я очень осторожный водитель, который имеет склонность перестраховываться перед каждым маневром. В случаях, когда я что-то не понимаю – останавливаю машину рядом с патрульной полицией и иду к ним.

4. Не имею проблем со здоровьем.

5. В случае если вдруг я начинаю брать вину за убийство Шеремета на себя – это ложь, прошу сразу расценивать как громкое взывание о немедленной помощи.

Дело Павла Шеремета: главное