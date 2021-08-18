Юлія Кузьменко переконує, що за нею стежать. Вона це почала помічати після того, як Яна Дугарь поширила допис, де розповіла, що в її будинок хтось навіть намагався проникнути.

Важливо Немає думок про самогубство, – Дугарь підозрює, що за нею стежать

Кузьменко надзвичайно обережна

Лікарка та волонтерка Юлія Кузьменко заявила, що у неї немає думок про самогубство, що може підтвердити психіатрична експертиза. Також вона перевірила свій автомобіль на СТО. Окрім того, вона каже, що проблем зі здоров'ям у неї взагалі немає.

Також Кузьменко додала, що вона обережний водій. Насамкінець волонтерка попередила, якщо вона зізнаватиметься у вбивстві Шеремета, то це означатиме крик про допомогу.

Зверніть увагу! Кузьменко, як і Дугарь, зробила заяву про те, що не має суїцидальних думок. Імовірно, причиною цього є смерть голови Білоруського будинку Віталія Шишова, якого знайшли повішеним 3 серпня 2021 року у Святошинському лісопарку.

Повний текст публікації Юлії Кузьменко

Прошу розголосу і перепосту, це важливо для нашої безпеки!

Ситуація неприємна - нас дійсно переслідують.

Після випадків переслідування та спроб проникнути в приміщення проживання Яни, я намагаюся уважно слідкувати в тому числі й за автомобілями, які їздять поряд зі мною.

У зв‘язку зі своїми спостереженнями роблю офіційну заяву:

1. Я не маю суїцидальних настроїв від слова «взагалі». Як і близькі мені люди. Відсутність подібних намірів, як і стабільний стан моєї психіки, підтверджено психіатричною експертизою під час мого перебування в ІТТ.

2. Моя машина знаходиться в ідеальному стані, що підтверджено перевіркою на СТО, яку було проведено днями.

3. Я дуже обережний водій, який має схильність перестраховуватися перед кожним маневром. У випадках, коли я щось не розумію - зупиняю машину поряд з патрульною поліцією і йду до них.

4. Не маю проблем зі здоров‘ям.

5. У випадку якщо зненацька я починаю брати вину за вбивство Шеремета на себе - це брехня, прошу одразу розцінювати як голосне волання про негайну допомогу.

Справа Павла Шеремета: головне