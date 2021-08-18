Министерство внутренних дел Литвы заявило, что белорусские силовики для подавления беспорядков вытеснили 35 мигрантов, а также сами зашли на территорию Литвы.
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В Вильнюсе возмущены
В МВД подчеркнули, что увеличивают свое присутствие на границе. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте назвала произошедшее "наглой провокацией".
Мы отреагировали на эту провокацию и приняли решение дополнительно усилить охрану границы,
– подчеркнули в Литве.
Проблема мигрантов в Литве: что известно
- В МВД Литвы ранее рассказывали о потоке мигрантов. Между ними случаются конфликты и беспорядки разного масштаба и на границе такая ситуация типична.
- Литва даже строит на границе заграждения из колючей проволоки. Нелегалы едут в основном из Афганистана и Ирака, как предполагают польские силовики, а для проникновения на территорию Европейского Союза используют Беларусь.
- За их передвижением там не следят. Вероятно, вполне сознательно. Таким образом режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко пытается отомстить за санкции, которые вводит ЕС.
- Всего в лагере в Литве находятся около 400 беженцев. Они незаконно прибыли в Литву через границу с Беларусью. Изначально на полигоне планировали разместить до 1 500 задержанных беженцев, но из-за массовых протестов это число уменьшили до 800.