Міністерство внутрішніх справ Литви заявило, що білоруські силовики для придушення заворушень витіснили 35 мігрантів, а також самі зайшли на територію Литви.
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У Вільнюсі обурені
У МВС наголосили, що збільшують свою присутність на кордоні. Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білогайте назвала подію "нахабною провокацією".
Ми відреагували на цю провокацію і прийняли рішення додатково посилити охорону кордону,
– наголосили у Литві.
Проблема мігрантів у Литві: що відомо
- У МВС Литви раніше розповідали про потік мігрантів. Між ними трапляються конфлікти та заворушення різного масштабу й на кордоні така ситуація типова.
- Литва навіть будує на кордоні загорожі з колючого дроту. Нелегали їдуть здебільшого з Афганістану та Іраку, як припускають польські силовики, а для проникнення на територію Європейського Союзу використовують Білорусь.
- За їх пересуванням там не стежать. Ймовірно, цілком свідомо. У такий спосіб режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка намагається помститися на санкції, які вводить ЄС.
- Загалом у таборі в Литві перебуває близько 400 біженців. Вони незаконно прибули в Литву через кордон з Білоруссю. Спочатку на полігоні планували розмістити до 1500 затриманих біженців, але через масові протести це число зменшили до 800.