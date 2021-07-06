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Ранее Сайт Офиса Президента перестал работать: с чем это связано

Какие сайты не работают:

  • Службы безопасности Украины;
  • Национального антикоррупционного бюро,
  • Службы внешней разведки,
  • Государственной службы специальной связи и защиты,
  • Государственного бюро расследований,
  • Офиса Президента.


Сайт НАБУ "упал" / Скриншот

Не хакерская атака, – СМИ

По данным "Сегодня", в Офисе Президента уверяют, что на сайты не совершали хакерскую атаку. Причина поломки – техническая авария на линии. В киберполиции якобы также говорят, что сайты не работают чисто по техническим причинам.

Заметим, сайты Минобороны, Кабмина, Верховной Рады, Офиса генпрокурора и полиции работают.