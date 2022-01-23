Внешнедипломатическое немецкое ведомство заявило, что не принимало "никаких мер" для сокращения количества своих работников в Украине. То же касается и членов их семей.
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Германия не принимает "никаких мер" для эвакуации из Украины
В МИД Германии прокомментировали сообщение СМИ о наличии планов эвакуации из посольства в Украине. Там заверили, что:
- Пристально следят за ситуацией безопасности в Украине (из-за угрозы нового вторжения России).
- Тесно контактируют с партнерами в Европейском Союзе и в целом на международном уровне.
- Однако никаких мер по эвакуации работников посольства или их семей не предпринимали.
Федеральное министерство иностранных дел в настоящее время не принимает никаких мер по уменьшению количества сотрудников посольства (Германии в Украине, – 24 канал) или членов их семей,
– заявили в ведомстве.
Примечательно, что об эвакуации дипломатов писали и другие СМИ – только речь шла о представителях Соединенных Штатов Америки. В частности:
- Журналист Fox Nesw написал, что семьи американских дипломатов уедут домой уже с понедельника, 24 января.
- В Госдепе немедленно взялись опровергать это сообщение. Там заверили, что не было таких приказов.
Заявления об эвакуации американских дипломатов: смотрите в видео, как это было