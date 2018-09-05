Amazon удалось повторить успех Apple

Американская Amazon стала второй компанией в мире, рыночная стоимость которой составила 1 триллион долларов. Таким образом, они повторили успех Apple, которому такую отметку удалось преодолеть чуть раньше.

Как пишут иностранные СМИ, накануне стоимость акций Amazon временно поднялась почти на 2% – до 2050,50 доллара, что на 1,88% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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В итоге рыночная стоимость онлайн-гиганта превысила 1 триллион долларов и стала одной из крупнейших в истории. Раньше только Apple удавалось демонстрировать такие показатели на рынке.

Правда, чуть позже акции снова упали в цене. По последним данным, Amazon оценивается в около 995 миллиарда долларов.

К слову, еще в январе стоимость Amazon оценивалась в 600 миллиардов, но с начала 2018-го акции компании подорожали более чем на 70%, а за последний год – вдвое.

В 2017 году доход компании составил 178 миллиардов долларов. Зато, в конце июля в Amazon объявили, что во II-м квартале их чистая прибыль, по сравнению с тем же периодом в 2017 году, выросла почти в 13 раз до 2,5 миллиарда долларов.

Напомним, Amazon приобрела популярность как онлайн-сервис продажи товаров и услуг, правда на этом здесь не остановились и овладевают остальных мультимедийными сферами. В частности, эта компания является известной благодаря своей смартколонке Amazon Echo, которая поддерживает функцию голосового помощника Alexa. Также недавно в Amazon создали секретное подразделение для исследования рака.