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      Следом за Киевом: Харьков тоже страдает от смога

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      Смог в Харькове 2020 / Украинские новости

      Жители Харькова страдают от смога, который появился в городе и области 19 апреля. Смог может быть связан с пожарами. По информации ГСЧС, на Харьковщине зафиксировали 17 очагов возгорания из-за сжигания сухой травы.

      В сети появились фотографии, демонстрирующие существенное загрязнение воздуха, а также дым и неприятный смог в Харькове.

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      Сообщается, что смог наблюдается не только в Харькове, но и в области. К примеру, жители Песочина и Дергачей также жалуются на загрязнение воздуха.

      На сайте Saveecobot, где публикуется информация относительно загрязнения воздуха, указывается, что в Харькове на текущий момент уровень ИКВ достигает 167 единиц.

      Важно! Показатели в пределах 150–200 говорят о том, что состояние воздуха может быть потенциально опасным.

      Вероятные причины смога в Харькове

      Директор областного Департамента гражданской защиты Павел Пономаренко отметил, что смог пришел из Житомирской области, говорится в фейсбуке сообщества "Брутальный Харьков".

      "Еще в пятницу появился неприятный запах и смог в Лозовой, который шел со стороны Днепропетровской области. Позвонили в Днепр – у них то же самое, но в области ничего не горело. Выяснилось, смог принесло с Житомирщины", – подчеркнул Пономаренко.

      Синоптик Харьковского Гидрометцентра Инна Гостева сообщила, что явление, которое описывают люди, – это не смог, а дымка. Ее могли принести воздушные массы из Киевской и Житомирской областей, где горят пожары, пишет KHARKIV Today.

      Такого явления, как смог, в Харьковской области нет. У нас ничего не горит. У нас ветер западный с утра, и, видно, с запада какую-то дымку надуло, потому что там же горело что-то. И ухудшалась местами по области видимость, судя по всему, вследствии этой дымки. Это не опасно, у нас станции давали видимость хорошую вертикальную и горизонтальную. Сейчас ситуация уже улучшается,
      – сообщила Гостева.

      В Харькове дымка, скорее всего, продержится до ближайшего дождя.


      Уровень загрязнения воздуха в Харькове / Скриншот Saveecobot

      Главное о пожарах на Житомирщине и Киевщине

      • По информации ГСЧС, продолжается тушение отдельных очагов тления травяного настила в Житомирской области. На территории Выступовицкого лесничества площадь пожара составляет примерно 2 тысячи гектаров. А на территории Бережестского лесничества вблизи села Бережесть – почти 700 гектаров.
      • В зоне отчуждения продолжают тушение пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств.
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины ГСЧС Пожар Экология Загрязнение воздуха Новости Харькова
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