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Смещение канализационного коллектора на Хмельнитчине: люди оказались под завалами, есть жертва

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Авария канализационного коллектора
Авария канализационного коллектора / ГСЧС

Во время ремонтных работ канализационного коллектора на Хмельнитчине в городе Староконстантинов произошел оползень. В результате один человек погиб, еще один – пострадал.

Инцидент произошел 21 мая. Из-за оползня под завалами оказались 2 человека, сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

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Как отмечают спасатели, их сначала подняли на поверхность. Одного человека удалось спасти, после чего его передали медикам скорой помощи.

Второго человека пытались реанимировать, однако, к сожалению, это не дало результата. Следовательно, работники скорой помощи были вынуждены констатировать смерть.

► Что известно о жертве и пострадавшем

Как сообщает местный телеграмм-канал XM-inside, погибшему мужчине было 67 лет, мужчине, которого спасли – 48 лет.

Известно, что это не первый случай в Хмельницкой области за последнее время. Недавно, 11 мая, во время дорожных работ также в Хмельницкой области произошел сдвиг почвы. В результате трагического инцидента одного из рабочих заживо засыпало землей.

Автор: Екатерина Козачинская
Теги: Чрезвычайное происшествие ГСЧС Жертвы Новости Хмельницкого Новости Украины
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