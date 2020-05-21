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Зсув каналізаційного колектора на Хмельниччині: люди опинилися під завалами, є жертва

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Аварія каналізаціного колектору
Аварія каналізаціного колектору / ДСНС

Під час ремонтних робіт каналізаційного колектора на Хмельниччині у місті Старокостянтинів стався зсув ґрунту. Внаслідок цього одна людина загинула, ще одна – постраждала.

Інцидент трапився 21 травня. Через зсув під завалами опинилися 2 людини, повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій.

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Як зазначають рятувальники, їх спочатку підняли на поверхню. Одну людину вдалося врятувати, після чого її передали медикам швидкої допомоги.

Другу людину намагалися реанімувати, однак, на жаль, це не дало результату. Відтак, працівники швидкої допомоги були змушені констатувати смерть.

► Що відомо про жертву та постраждалого

Як повідомляє місцевий телеграм-канал XM-inside, загиблому чоловіку було 67 років, чоловікові, якого врятували – 48 років. 

Відомо, що це не перший випадок на Хмельниччині за останній час. Нещодавно, 11 травня, під час дорожніх робіт також у Хмельницькій області стався зсув ґрунту. У результаті трагічного інциденту одного з робітників живцем засипало землею.

Автор: Катерина Козачинська
Теги: Надзвичайні ситуації ДСНС Жертви Новини Хмельницького Новини України
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