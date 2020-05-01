Вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения, – Минобороны

Российские оккупационные войска продолжают режим прекращения огня на Донбассе, осуществляя обстрелы украинских позиций.

Всего с начала суток 1 мая оккупанты совершили 9 обстрелов позиций украинских военных. вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения, сообщили в Министерстве обороны Украины.

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После оказания первой медицинской помощи они были оперативно эвакуированы в лечебные учреждения. Состояние здоровья обоих военнослужащих удовлетворительное.

Отметим, что российские оккупационные войска во время обстрелов использовали подствольные гранатометы, снайперское и стрелковое оружие, ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и миномет 120-го калибра.

Потери врага в результате ведения Объединенными силами ответного огня уточняются.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

