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      Вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения, – Минобороны

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      Обстрелы на передовой
      Обстрелы на передовой / Noah Brooks

      Российские оккупационные войска продолжают режим прекращения огня на Донбассе, осуществляя обстрелы украинских позиций.

      Всего с начала суток 1 мая оккупанты совершили 9 обстрелов позиций украинских военных. вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения, сообщили в Министерстве обороны Украины.

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      После оказания первой медицинской помощи они были оперативно эвакуированы в лечебные учреждения. Состояние здоровья обоих военнослужащих удовлетворительное.

      Отметим, что российские оккупационные войска во время обстрелов использовали подствольные гранатометы, снайперское и стрелковое оружие, ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и миномет 120-го калибра.

      Потери врага в результате ведения Объединенными силами ответного огня уточняются.

      віна на донбасі лінія фронту
      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
       

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины
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