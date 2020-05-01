Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських воїнів зазнали поранень, – Міноборони
Російські окупаційні війська продовжують режим припинення вогню на Донбасі, здійснюючи обстріли українських позицій.
Загалом спочатку доби 1 травня окупанти здійснили 9 обстрілів позицій українських військових. внаслідок ворожих обстрілів двоє українських воїнів зазнали поранень, повідомили у Міністерстві оборони України.
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Після надання першої медичної допомоги їх було оперативно евакуйовано до лікувальних закладів. Стан здоров’я обох військовослужбовців задовільний.
Відзначимо, що російські окупаційні війська під час обстрілів використовували підствольні гранатомети, снайперську та стрілецьку зброю, ручні протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, кулемети великого калібру та міномет 120-го калібру.
Втрати ворога в результаті ведення Об’єднаними силами вогню у відповідь уточнюються.