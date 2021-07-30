"Вспомнить, как ты во времена Януковича работал": Данилюк подрался с Миловановым на дне рождении
Источник:"Українська правда"
Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк подрался с советником председателя ОП Тимофеем Миловановым. Инцидент произошел на дне рождении Данилюка.
Драка произошла 30 июля во время празднования дня рождения Александра Данилюка. Об этом сообщили журналисты.
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Данилюк и Милованов подрались на праздновании дня рождения
Перед дракой политики отошли в сторону. Во время разговора они начали ссориться.
Александр Данилюк попросил Милованова оставить праздник. И добавил, чтобы тот доложил Ермаку, что его выгнали со дня рождения.
В какой-то момент Милованов обратился к Данилюку со словами: "Тебе вспомнить, как ты во времена Януковича работал?",
– говорится в сообщении.
Милованов пришел на празднование дня рождения Данилюка / Фото УП
Данилюк ударил Милованова
После этого экс-секретарь СНБО Данилюк ударил советника главы ОП Милованова. При этом кричал: "Ты подонок, я с первых дней был на Майдане".
Впоследствии драку заметили другие гости. Депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец и бывший заместитель генпрокурора Виктор Трепак разнимали политиков.
Между Миловановым и Данилюком возник спор / Фото фейсбук VIK.CHUMAK
Милованов ушел с празднования
Наконец Виктор Трепак вывел Милованова с праздника. Советник руководителя Офиса Президента Андрея Ермака получил повреждение брови.
Что этому предшествовало
- 29 июля Тимофей Милованов и Александр Данилюк устроили громкую перепалку в эфире 24 канала.
- Причиной спора стал конкурс по отбору главы Бюро экономической разведки. Данилюк обвинил комиссию в манипуляции, ведь его не допустили к конкурсу.
- Зато глава комиссии Тимофей Милованов с ним не согласился и обвинил Данилюка в политическом пиаре.
- Причиной недопущения к конкурсу было то, что у Данилюка нет экономического или юридического образования.
- Кстати, Бюро экономической безопасности – это новый аналитический орган. Его создали для расследования экономических преступлений против Украины.