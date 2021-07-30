"Вспомнить, как ты во времена Януковича работал": Данилюк подрался с Миловановым на дне рождении

Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк подрался с советником председателя ОП Тимофеем Миловановым. Инцидент произошел на дне рождении Данилюка.

Драка произошла 30 июля во время празднования дня рождения Александра Данилюка. Об этом сообщили журналисты.

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Данилюк и Милованов подрались на праздновании дня рождения

Перед дракой политики отошли в сторону. Во время разговора они начали ссориться.

Александр Данилюк попросил Милованова оставить праздник. И добавил, чтобы тот доложил Ермаку, что его выгнали со дня рождения.

В какой-то момент Милованов обратился к Данилюку со словами: "Тебе вспомнить, как ты во времена Януковича работал?",

– говорится в сообщении.



Милованов пришел на празднование дня рождения Данилюка / Фото УП

Данилюк ударил Милованова

После этого экс-секретарь СНБО Данилюк ударил советника главы ОП Милованова. При этом кричал: "Ты подонок, я с первых дней был на Майдане".

Впоследствии драку заметили другие гости. Депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец и бывший заместитель генпрокурора Виктор Трепак разнимали политиков.



Между Миловановым и Данилюком возник спор / Фото фейсбук VIK.CHUMAK

Милованов ушел с празднования

Наконец Виктор Трепак вывел Милованова с праздника. Советник руководителя Офиса Президента Андрея Ермака получил повреждение брови.

Что этому предшествовало