"Вспомнить, как ты во времена Януковича работал": Данилюк подрался с Миловановым на дне рождении

30 июля 2021 , 22:51
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Источник:

"Українська правда"

Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк подрался с советником председателя ОП Тимофеем Миловановым. Инцидент произошел на дне рождении Данилюка.

Драка произошла 30 июля во время празднования дня рождения Александра Данилюка. Об этом сообщили журналисты.

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Данилюк и Милованов подрались на праздновании дня рождения

Перед дракой политики отошли в сторону. Во время разговора они начали ссориться.

Александр Данилюк попросил Милованова оставить праздник. И добавил, чтобы тот доложил Ермаку, что его выгнали со дня рождения.

В какой-то момент Милованов обратился к Данилюку со словами: "Тебе вспомнить, как ты во времена Януковича работал?",
– говорится в сообщении.


Милованов пришел на празднование дня рождения Данилюка / Фото УП

Данилюк ударил Милованова

После этого экс-секретарь СНБО Данилюк ударил советника главы ОП Милованова. При этом кричал: "Ты подонок, я с первых дней был на Майдане".

Впоследствии драку заметили другие гости. Депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец и бывший заместитель генпрокурора Виктор Трепак разнимали политиков.


Между Миловановым и Данилюком возник спор / Фото фейсбук VIK.CHUMAK

Милованов ушел с празднования

Наконец Виктор Трепак вывел Милованова с праздника. Советник руководителя Офиса Президента Андрея Ермака получил повреждение брови.

Что этому предшествовало

  • 29 июля Тимофей Милованов и Александр Данилюк устроили громкую перепалку в эфире 24 канала.
  • Причиной спора стал конкурс по отбору главы Бюро экономической разведки. Данилюк обвинил комиссию в манипуляции, ведь его не допустили к конкурсу.
  • Зато глава комиссии Тимофей Милованов с ним не согласился и обвинил Данилюка в политическом пиаре.
  • Причиной недопущения к конкурсу было то, что у Данилюка нет экономического или юридического образования.
  • Кстати, Бюро экономической безопасности – это новый аналитический орган. Его создали для расследования экономических преступлений против Украины.
Автор: Олег Терещенко