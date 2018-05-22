Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых

Для тех, кто помнит девяностые, слово "пирамида" неразрывно связано с человеком по имени Сергей Мавроди и тремя буквами "М". По примеру российской финансовой пирамиды в Украине появляются сотни фирм, которые выманивают деньги у доверчивых людей.

Что же такое финансовая пирамида? Это некая общность, участники которой, вкладчики, получают доход за счет поступлений от новых ее членов. Придумали такую схему еще в начале 20 века в США. А в 90-х она расцвела на руинах Советского Союза.

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"Это признак, с одной стороны, безвластия, разрушения чего-то стабильного. Но и желание людей что-то все-таки найти, как-то себя спасти", – считает актер и режиссер Сергей Файфура.



Вчерашние советские граждане не подозревали, как работает рыночная экономика. Безумные проценты, которые обещали компании с привлекательными названиями, манили людей, желающих легких денег.

Появилось множество настоящих пирамид, которые высасывали пылесосом деньги у населения. Они действительно обещали какие-то тысячи процентов. И в эту игру многие хотели поиграть,

– сказал бизнесмен Семен Юфа.

А для многих, как тогда казалось, игра стоила свеч. Ну посудите сами: ходить на работу не надо, думать не надо, принеси свои денежки, а умные дяди сделают все за тебя. Но шанс получить деньги имели только те, кто первыми вложились в пирамиду.



Что обеспечило расцвет финансовых пирамид в 90-х – смотрите в программе.