Вспомнить Все. Базарная эстетика девяностых

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Безумная инфляция, вездесущий дефицит и политика перестройки в конце восьмидесятых формируют первые зародыши коммерции. Люди выходят на улицы и торгуют всем подряд. В этот период появляются первые вещевые рынки – с колоритными продавцами, бритоголовыми ребятами, ловкими наперсточниками, кожаными курточками и свитерами BOY'S.

Варшава. Конец восьмидесятых. Постсоветская Польша переживает глубокий кризис. Тотальный дефицит выводит людей на улицы. Вчерашние учителя и инженеры вынуждены становятся работниками торговли. Проще говоря – продавцами на стихийных рынках.

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Популярная в советские времена фраза "Курица – не птица, Польша – не заграница" становится как никогда близкой к истине. Именно в соседнюю республику, и далеко не с туристической целью, массово едут украинцы. Среди популярных направлений – также тогда еще "братские" Венгрия, Чехословакия и Румыния.

Таких туристов-коммерсантов назвали "челноками". Зарубежные стихийные рынки – площадка, где можно продать свое, чтобы купить их. Везли действительно все подряд – от утюгов и паяльников до спирта и консервов.

Неплохой навар имели и люди, без которых движение товаров и денег через границу тогда было невозможно. Бритоголовые ребята в спортивных костюмах и кожаных куртках. Выражаясь официальной терминологией, представители организованной преступности. В народе – рэкет.

Когда граница позади, и преграды в виде таможенников и бандитов преодолены, стоял другой вопрос – как это все добро более или менее легально продать. Безумная инфляция, вездесущий дефицит и политика перестройки формируют первые зародыши коммерции. Люди выходят на улицы и торгуют всем подряд.

Как происходила торговля, и какие товары продавали на базаре – смотрите в программе.

Теги: Вспомнить все Компании и рынки Деньги История
Источник: 24 Канал
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