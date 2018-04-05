Вспомнить Всё. Кружки и секции: как выглядел детский досуг

Авиамодельный, музыкальный, танцевальный, литературный, кройки и шитья ... Этот список можно продолжать бесконечно. Это все – названия специализированных кружков для детей, которые существовали при школах и домах пионеров. Добровольно-принудительное хобби под наблюдением преподавателей.

Кружки на любую тематику. Вот о чем бы вы ни подумали, соответствующий кружок точно был. Юных пожарных? Пожалуста! Юного космонавта? И каждый второй! Кого? Любителей природы? Конечно. Это же юннаты. Юные натуралисты.

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Все эти добровольно-принудительные занятия зачастую под одной крышей – дома пионеров. В больших городах здесь могли проводить несколько сотен самых разнообразных кружков. Привлечение ребенка к группе по интересам приходилось на начало обучения в школе. Причин – несколько. Хотя чаще обходились прозаической: после школы за ребенком просто некому было присмотреть.

Кружки были на любые вкусы. От ракетостроения и самолетостроения до шахмат и шашек. Мы учились этим различным занятиям во дворце пионеров, и в такие минуты занятий он превращался в муравейник. В одной комнате играли в шахматы, а в соседней комнате на трубе, а еще дальше танцевали,

– рассказал Анатолий Яворский, главный редактор информпроектов "24".

У государства – свой интерес. То, чему учили в кружках, далекое от политики, но щедро пропитанное идеологией. Кружки для детей – бесплатные. Грех не записаться. Не понравилось? Пойду в другой. Преподавателям такое отношение, конечно, не нравится. Поэтому перспективных тянули изо всех сил. Ну, а слабыми никто особенно не занимался.

В то время это была пионерия, комсомол, ленинцы. Будь готов – всегда готов. Все было в этом направлении. Идеология постоянно была в этом,

– заверил Народный артист Украины Виктор Павлик.

А учителя кто? Особых требований к профессионализму не было. Главное, чтобы человек хоть немного разбиралась в теме и умел работать с детьми. Логика учителей понятна – заинтересовать и удержать детей. Тогда кружок не закроют, а следовательно надбавка к зарплате сохранена. У детей своя логика. Кто-то действительно горит новыми знаниями и умениями, ну, а некоторые.

Приходил просто почитать журналы, потому что кружки выписывали молодежные журналы. "Моделист", "Конструктор". Можно было полистать. Срисовать схему светомузики и дома спаять – иметь светомузику,

– вспоминает Анатолий Яворский.

Деление на мужские и женские профессии в те годы был железобетонным. И только один общий кружок мог сильно испортить настроение ребятам. Другое дело, когда ты задействован в авиастроении. И не важно, что это лишь небольшие копии настоящих самолетов. Моделинг и другие рабочие специальности осваивались на станциях юного техника. Там есть все необходимое оборудование, а среди преподавателей – передовики производства.

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Кружок авиамоделирования, как и космический, стабильно собирал аншлаги. А каждый второй мальчик мечтал быть если не космонавтом, то летчиком. Победить на таких соревнованиях – огромный успех. Гордые учителя, заплаканные родители и счастливый ты с грамотой в руках. Казалось бы, просто кусок бумаги. Но ценный! Кузнецами этой победы были и патронатные организации.

Как боролись с дефицитом материального обеспечения кружков – смотрите в программе.