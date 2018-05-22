Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих

Для тих, хто пам'ятає дев'яності, слово "піраміда" нерозривно пов’язане з чоловіком на ім’я Сергій Мавроді та трьома літерами "М". За прикладом російської фінансової піраміди в Україні з’являються сотні фірм, які видурюють гроші у довірливих людей.

Що ж таке фінансова піраміда? Це певна спільнота, учасники якої, вкладники, отримують дохід за рахунок надходжень від нових її членів. Придумали таку схему ще на початку 20 століття в США. А в 90-х вона розквітла на руїнах Радянського Союзу.

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"Це ознака, з одного боку, безвладдя, руйнації чогось стабільного. Але і бажання людей щось усе-таки знайти, якось себе врятувати", – вважає актор та режисер Сергій Файфура.

Вчорашні радянські громадяни гадки не мали, як працює ринкова економіка. Шалені відсотки, які обіцяли компанії з привабливими назвами, манили людей, охочих до легких грошей.

З'явилися безліч справжніх пірамід, які висмоктували пилососом гроші у населення. Вони дійсно обіцяли якісь тисячі відсотків. І в цю гру багато хто хотів пограти,

– сказав бізнесмен Семен Юфа.

А для багатьох, як тоді здавалось, гра була вартою свічок. Ну посудіть самі: ходити на роботу не треба, думати не треба, принеси свої грошенята, а розумні дядьки зроблять все за тебе. Але шанс отримати гроші мали лише ті, хто першими вклалися в піраміду.

Що забезпечило розквіт фінансових пірамід в 90-х – дивіться у програмі.