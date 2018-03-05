Вспомнить Все. "Фучжоу" Михаила Ильенко

Европейская критика назвала его "сумасшедшим, динамичным фильмом обо всем и ни о чем". Невероятная смесь жанров, где реальность переплетена с фантастикой, а трагическое шагает рядом с комическим. Это все – о ленте Михаила Ильенко "Ожидая груз на рейде Фучжоу возле пагоды", или просто "Фучжоу".

От возникновения идеи фильма до момента ее реализации прошло два десятка лет. Замысел картины у Михаила Ильенко появился еще в 1970 годы, но советские реалии, в том числе кинематографические, не позволяли воплотить задуманное в жизнь. Казалось бы, распад Союза и обретения Украиной независимости должны были бы изменить ситуацию к лучшему. Однако на настоящее серьезное кино допроситься денег от государства было чрезвычайно сложно. И "Фучжоу" начали снимать на средства частных инвесторов.

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"Фильм запустился. Мы сняли примерно половину, возможно, немного меньше и инвесторы мне сказали, что "у нас там одна неудача за другой, денег нет, давайте заканчивайте, вот вам три дня", — рассказал режиссер и сценарист фильма Михаил Ильенко.

Это была первая остановка в съемках. В конце концов, благодаря настойчивости Ильенко "Госкино" частями начало финансировать фильм.

Но интереснее, конечно, не то, сколько времени снимали, а как и где это делали.

Снимали в разных местах, и строили декорации в различных местах: в Ржищеве, за Ржищевом, там вполне такие красивые пейзажи. А на Днепре есть такие белые, песчаные острова, там тоже какие-то фрагменты мы снимали,

— отметил кинооператор Богдан Вержбицкий.

Некоторые эпизоды поражают сложностью постановки. Компьютерной графики тогда еще не было, а сценарий требовал спецэффектов.

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"Михаил Герасимович, когда был в Роттердаме с этим фильмом, на пресс-конференции журналисты расспрашивали его, в какой ситуации украинское кино. Он отвечал, что очень тяжелая ситуация. Ему говорят: "Да нет, с вашего фильма этого не видно, у вас там подводные съемки". На что он ответил: "Да, этот бассейн, что на студии, он наполнялся водой последний раз", — отметила киновед Лариса Брюховецкая.

Какие странные вещи происходили на съемочной площадке и какой вышла лента в конечном итоге — смотрите в программе.