Згадати Все. "Фучжоу" Михайла Іллєнка

Європейська критика назвала його "божевільним, динамічним фільмом про все й ні про що". Неймовірна суміш жанрів, де реальність переплетена з фантастикою, а трагічне крокує поруч із комічним. Це все – про стрічку Михайла Іллєнка "Очікуючи вантаж на рейді Фучжоу біля пагоди", або просто "Фучжоу".

Від виникнення ідеї фільму до моменту її реалізації минуло два десятки років. Задум картини в Михайла Іллєнка з’явився ще в 1970 роки, але радянські реалії, в тому числі кінематографічні, не дозволяли втілити задумане в життя. Здавалось би, розпад Союзу та здобуття Україною незалежності мали би змінити ситуацію на краще. Проте на справжнє серйозне кіно допроситися грошей від держави було надзвичайно складно. І "Фучжоу" почали знімати на кошти приватних інвесторів.

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"Фільм запустився. Ми зняли приблизно половину, можливо, трохи менше й інвестори мені сказали, що "у нас там одна невдача за одною, грошей нема, давайте закінчуйте, от вам три дні", – розповів режисер та сценарист фільму Михайло Іллєнко.

Це була перша зупинка в зйомках. Зрештою, завдяки наполегливості Іллєнка "Держкіно" частинами почало фінансувати фільм.

Але цікавіше, звісно, не те, скільки часу знімали, а як і де це робили.

Знімали в різних місцях, і будували декорації в різних місцях: у Ржищеві, за Ржищевом, там цілком такі гарні краєвиди. А на Дніпрі є такі білі, піщані острови, там теж якісь фрагменти ми знімали,

– наголосив кінооператор Богдан Вержбицький.

Деякі епізоди вражають складністю постановки. Комп’ютерної графіки тоді ще не було, а сценарій вимагав спецефектів.

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"Михайло Герасимович, коли був у Роттердамі з цим фільмом, на прес-конференції журналісти розпитували його, в якій ситуації українське кіно. Він відповідав, що дуже тяжка ситуація. Йому кажуть: "Та ні, з вашого фільму цього не видно, у вас там підводні зйомки". На що він відповів: "Так, цей басейн, що на студії, він наповнювався водою останній раз", – зазначила кінознавець Лариса Брюховецька.

Які дивні речі відбувалися на знімальному майданчику та якою вийшла стрічка в кінцевому результаті – дивіться у програмі.