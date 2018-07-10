Вспомнить Все. Изобретательность как способ выжить

Английское слово "лайфхак" вошло в наш лексикон не так давно – всего несколько лет назад. Но, по сути, само существование в Советском Союзе – это один сплошной лайфхак. Надо было как-то выживать.

Ну вот, например, произошла небольшая женская неприятность – порвались капроновые колготки или чулки, которые тогда всегда были в дефиците. Ну кто же будет их выбрасывать? Был и экспресс-метод ремонта чулок и колготок – место разрыва аккуратно смазать лаком для ногтей.

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А еще почему-то считалось, что капронки станут крепче, если их поместить в морозилку. Если реанимационные мероприятия не помогали, и они все-таки рвались, то никому и в голову не приходило их выбрасывать. Ведь в хозяйстве пригодится все. А еще с помощью чулок можно было найти какую-то мелкую вещь – достаточно просто натянуть их на трубку пылесоса, как фильтр. Такие рекомендации даже публиковали в советской прессе.

А в советские времена невозможно было найти что-то более универсальное, чем газетная бумага. В нее заворачивали селедку и свежее мясо (ну, это если удавалось достать), из нее мастерили кораблики и головные уборы. И даже использовали, когда жарили картошку.

Головные уборы, сделанные из газеты

Но даже когда в девяностые появились невиданные до того одноразовые подгузники, наши люди стирали и их. Причем стирали вручную – отечественные стиральные машинки типа "Малютка" годились разве что для ускоренного производства самогона.

Из чего только тогда не добывали алкоголь. Клей БФ, тормозная жидкость, духи – в ход шло все, что имеет в своем составе спирт. Словом, пили все, что горит. Особенно острой алкогольная проблема стала в середине восьмидесятых – во времена так называемого сухого закона.

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Еще один кулинарный лайфхак советского разлива – леденцы из плавленого сахара. Специфический вкус имел и грузинский чай. Индийский или цейлонский было не достать – дефицит. А вот когда появились чайные пакетики, появился чайный лафхак. Их никогда не заваривали один раз.

Ну что точно вернулось – так это мода на кеды. Сейчас их без проблем можно купить в любом магазине обуви. А тогда хорошие кеды были в дефиците. И чтобы как-то выделиться из серой советской массы, надо было включать изобретательность.

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