Вспомнить Все. Будни детских садов

Есть ли те, кто любил ходить в детский сад? Встаешь рано, потом мама силой натягивает на тебя эти проклятые колготки и ведет в здание, где тебя ждет манная каша с комками. Руки держать надо исключительно "лодочкой" и попробуй только не уснуть в обед.

Зима. На улице еще темно, а мама уже будит: "Завтракай, надевай колготки и выходим в садик".

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Но поход в садик не обсуждался. Родителям надо на работу, а ребенка оставить, как правило, не с кем. Поэтому кого в садик водили, а молодых в ясельную группу просто носили. Без внимания дети точно не оставались. И больше всего его получали недисциплинированные воспитанники детсада. Выпускники садов позднего советского периода жалуются – натаскивали, как солдат.



С ручками вообще все очень строго. Почему-то по образовательному фэншуй дети должны забыть об их существовании и даже термин специальный придумали – ладочки должны были лежать на коленях лодочкой.



Дети должны были спать днем, других вариантов просто не было. И даже если воспитательница не уходила из спальни, это вовсе не значило, что все будут спать.

Одна из игр детских – бросаться подушками. Преподаватели же не все время были. Постояли 5 минут и ушли. Мы тут же срывались и начинали бросаться подушками. Иногда заходила воспитательница и видела беспорядок,

– рассказал народный артист Украины Анатолий Матвийчук.

Даже если задремали все вокруг и не в кого бросить подушкой, можно просто полежать с пользой.

Для меня это было время лучшее. Я в это время фантазировал. Я представлял себя в пещере, что плыву на корабле, лечу в самолете или в космосе,

– вспомнил Матвийчук.

Но злостное и регулярное невыполнение команды "отбой" могло закончиться жестким наказанием.



Какие наказания применяли воспитатели – смотрите в программе.