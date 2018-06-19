Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом

Очень долгое время для советских граждан представители других стран оставались экзотикой. То ли из-за стереотипа, что все иностранцы – богачи, то ли из-за их одежды, манеры поведения и предпочтений. Кто же они такие, почему оказались в Союзе и как кооперировали с местным населением – в очередном выпуске.

Вернемся в 1957 год. Москва принимает Всемирный фестиваль молодежи и студенчества. Делегации из 132 стран приветствуют тысячи людей. И они же вышли увидеть невероятное – иностранцев. Уже тогда, 60 лет назад, особенно ловкие жители страны сумели выпросить и впервые в жизни попробовать жевательную резинку.

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Такой наплыв иностранцев для СССР – нонсенс. Взгляды, культура, мода – все это должно оставаться по ту сторону железного занавеса. Но в 1960-м году лед тронулся. Советский союз берет курс на помощь жителям африканских и азиатских стран, которые десятилетиями были колониями западных европейских государств.

Контингент тщательно проверен на лояльность к советской власти и строю. В 1960-х годах их все еще не много. Большинство приезжих – африканцы, азиаты, не менее экзотические кубинцы из-за океана, конечно соседи из стран соцлагеря, восточная часть Германии. Хоть страны, откуда приезжали на учебу, не поражали своей прогрессивностью, иностранцы выгодно выделялись в обществе. Они были просто другими. Это чувствовалось во всем.

Иностранцев узнавали, прежде всего, по одежде. Если у рядового киевлянина два варианта стиля – повседневный и "на выход", то у иностранных гостей – десятки. Всегда стильные и аккуратные европейцы, диктовали моду тогда не они. Дружить с иностранцем обозначило много. В важные для себя дни – как на первое свидание, можно было выпросить что-то из этого красочного гардероба.

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И все равно ярые импортные коммунисты выглядели моднее и стильнее своих советских коллег. Однако некоторым не возможно было отказаться и от государственной одежды. Ради кооперации и задекларированной партией дружбы народов студенты жили все вместе, но не все были от этого в восторге.

Другое дело – кухня европейская. Ароматы привычные нашим рецепторам наоборот привлекали отечественного студента. О большинстве иностранцев говорили, что они богаты. Но это правда лишь отчасти. Они просто имели доступ к импортным вещам. Это студенты, а что уже говорить о обычных туристах или командированных для работы в СССР иностранных специалистах.

К слову, доллары в пределах СССР большой ценности не имели. Их меняли по курсу, заниженному раз в десять, и только в специализированных отелях для иностранного туриста. Поэтому и гости из-за рубежа не гнушались рублем. Они хорошо знали, какую ценность имеют вещи, сделанные за пределами союза. Ну а дальше включался режим перекупщика. Если выторговал импорт за бесценок – накидываешь в цене и перепродаешь своим. Таких людей называли "фарцовщиками".

Как взаимодействовали студенты на межконтинентальном уровне – смотрите в программе.