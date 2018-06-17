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Вспомнить все. Жилищно-эксплуатационные будни
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Вспомнить все. Жилищно-эксплуатационные будни

Вспомнить все 18 Читати новину українською

Слово ЖЭК имеет перевод на русский. Это значит: те, кто имеют все отремонтировать, починить, вкрутить лампочки, замести и помыть в подъезде. И все за бесплатно. А где бесплатный сыр? Сами же знаете! Вот и услуги от работников ЖЭКа были соответствующими. А чтобы добиться какой-нибудь справки – это вообще была целая коммунальная эпопея.

А другой в городах фактически и не было, все государственное. Поэтому с конца 50-х годов, когда Советский Союз захлестнула волна массового возведения жилых домов, люди ознакомились с новой аббревиатурой ЖЭК.

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Существовало несколько вариантов устранить коммунальную проблему. Можно конечно попробовать отремонтировать и самому, но...

Никому не приходило в голову, чтобы самому вкрутить лампочку,
– отметил директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Серпенко.

Из-за малейших мелочей жители обрывали телефонные линии Жэка.

Позже, в 70-х в крупных городах внедрили ноу-хау, которое должно упростить жизнь жителям многоэтажек. Прямая связь с диспетчером.

Правда такова, что пьяный сантехник очень скоро стал символом хозяйствования ЖЭКов. Не налить гостю из ЖЭКа тоже риск. Будет злой, а тогда может и "свинью" подсунуть. Поэтому вопрос с маленькой наградой на повестке дня даже не стоял. Предлагали всегда, от греха подальше.

Такое впечатление было, что в ЖЭК попадали случайные люди, которые заканчивали какой-то техникум и что-то понимали в этом. Потому что главный инженер, который был строителем, то был "царь", ибо он знал, что и как работает,
– рассказал Серпенко.

О сомнительном профессионализме работников ЖЭКа – смотрите в программе.

Теги: коммунальные услуги СССР Вспомнить все
Источник: 24 Канал
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