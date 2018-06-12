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Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
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Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны

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"Лагутенковки", "вагончики", хрущевки. Как их только ни называли, но смысл был один: быстро построить, как можно больше разместить. И все это на небольшой жилой площади. Подобные хрущевкам дома строились даже в США. Это мы о районе Прюитт-Айгоу в Сент-Льюисе. И наш рассказ о всем известных домах-конструкторах, которые и до сих пор стоят чуть ли не во всех спальных районах городов Украины.

Генсек Хрущев запомнился не только патологической любовью к кукурузе, угрозами Западу показать "кузькину мать" и периодом правления, который историки назовут "оттепелью". Никита Сергеевич еще и запечатлел свюу фамилию в миллионах кубометров бетона и железа.

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Отсутствие нормального жилья – одна из главных проблем послевоенного СССР. Люди кое-как теснились в деревянных бараках, перенаселенных коммуналках и полуразрушенных домах. Одну небольшую комнату могли делить несколько семей. А удобства типа канализации считались невиданной роскошью.

Я родился в центре Киева. Жили мы в таком одноэтажном деревянном старом доме, где было три квартиры. Там не было холодной воды, пока не протянули из дворовой колонки. Не было канализации никогда. Не было ванны. Я не говорю уже про туалет. Туалет был во дворе,
– рассказал директор аналитически-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко.

Дома-конструкторы с небольшими, но функциональными квартирами еще в начале века начали возводить в США, Великобритании и Германии. По одной из версий, идею блочного строительства Никита Хрущев подсмотрел у французов. Генсеку настолько понравились послевоенные панельные дома в городе Гавр, что перед советскими архитекторами и строителями тут же встала задача – в рекордные темпы спроектировать и построить в Союзе доступное жилье.

С середины 50-х в течение десяти последующих лет в новые дома переехали около 55-ти миллионов человек – четверть тогдашнего населения СССР. И хоть в Союзе де-юре все считалось общим, тесненькие квартирки стали чем-то вроде частной собственности.

Как панельные пятиэтажки получить звание хрущевки – смотрите в программе.

Теги: Недвижимость СССР Вспомнить все
Источник: 24 канал
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