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Вспомнить Всё. Жизнь во дворе многоэтажки

Вспомнить все 150 Читати новину українською

Как только начинало темнеть, из окна многоэтажки выглядывала мама и звала домой. Сострадательное "А можно я еще 15 минут погуляю?" помогало далеко не всегда. А возвращаться ой, как не хотелось. И понятно, почему. Когда компьютеров и приставок еще не было, а по телевизору что-то действительно интересное крутили раз в неделю, именно двор и только двор был центром развлечений.

Чем занять себя на улице? Вариантов – множество. Для ребят развлечение номер один – это, без сомнения, футбол и производные от него игры. Но о настоящем кожанном мяче можно было и не мечтать.

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"Я, честно говоря, даже и не помню, чтобы в нашем детстве играли настоящим футбольным мячом", – сказал музыкант Юрий Журавель.

Вместо него, как правило, был обычный резиновый. А вместо ворот – все, что попадет под руку.

Два мусорных ящика – это были ворота, а с другой стороны рос куст сирени, который "берёг" мяч, чтобы тот не залетел далеко,
– рассказал музыкальный продюсер Юрий Квеленков.

Конечно, представить себе классический футбольный матч 11 на 11 в условиях "бетонных джунглей" невозможно. Очевидно, из-за ограниченного пространства кто-нибудь и изобрел игру в квадрат, популярную и поныне.

А были и более травматические игры на стройке.

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"Счастье, когда есть рядом недостроенный дом, долгострой, заброшенная стройка. Конечно, для города это достаточно плохо, но для детей это, конечно, рай", - отметил Журавель.

Строение - место побед и героических, по детским меркам, поступков.

Мы прыгали из окон. Были большие горы песка. И это признак определенного геройства – прыгать из окна третьего этажа, четвертого, с пятого даже прыгали,
– вспоминает писатель Сергей Пантюк.

От кого можно было получить на орехи за дворовые игры, кроме родителей – смотрите в программе.

Теги: Дети Вспомнить все
Источник: 24 Канал
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Новости за 9 мая
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