21:14
13 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
15°C 8°C
  • понеділок
    17°C 11°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    23°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Програми Згадати все
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Згадати Все. Життя у дворі багатоповерхівки

Згадати все 383 Читать новость на русском

Щойно починало сутеніти, з вікна багатоповерхівки виглядала мама і кликала додому. Жалісливе "А можна я ще 15 хвилин погуляю?" допомагало далеко не завжди. А повертатися ой як не хотілося. І зрозуміло, чому. Коли комп'ютерів і приставок ще не було, а по телевізору щось справді цікаве крутили раз на тиждень, саме двір і лише двір був осередком розваг.

Чим зайняти себе на вулиці? Варіантів – безліч. Для хлопців розвага номер один – це, без сумніву, футбол і похідні від нього ігри. Але про справжній шкіряний м’яч і мріяти було годі.

Читайте також:  Згадати Все. Гуртки та секції: як виглядало дитяче дозвілля

"Я, чесно кажучи, навіть і не пам’ятаю, щоб у нашому дитинстві грали справжнім футбольним м’ячем", – сказав музикант Юрій Журавель. 

Замість нього, як правило, був звичайний гумовий. А замість воріт – усе, що потрапить під руку.

Два сміттєвих ящика – це були ворота, а з іншого боку ріс кущ бузку, який "охороняв" м'ячі, аби той не залетів далеко,
– розповів музичний продюсер Юрій Квеленков.

Звичайно, уявити собі класичний футбольний матч 11 на 11 в умовах "бетонних джунглів" неможливо. Очевидно, через обмежений простір хтось колись і винайшов гру квадрат, популярну й донині.

А були і більш травматичні ігри на будові.

Читайте також:  Згадати Все. Перше побачення

"Щастя, коли є поруч недобудований будинок, довгобуд, закинута будова. Звичайно, для міста це досить погано, але для дітей це, звичайно, рай", – зазначив Журавель.

Будова – місце звитяг і героїчних, за дитячими мірками, вчинків.

Ми стрибали з вікон. Були великі гори піску. І це ознака певного геройства – стрибати з вікна третього поверху, четвертого, з п’ятого навіть стрибали,
– згадує письменник Сергій Пантюк.

Від кого можна було дістати на горіхи через дворові ігри, окрім батьків – дивіться у програмі. 

Теги: Діти Згадати все
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 9 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сьогодні, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 232
Україну чекають пожежі
сьогодні, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 421
Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
сьогодні, 17:00 Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
2089
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сьогодні, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1241
Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
сьогодні, 15:00 Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
Єгор Соболєв 492
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук