Згадати Все. Життя у дворі багатоповерхівки

Щойно починало сутеніти, з вікна багатоповерхівки виглядала мама і кликала додому. Жалісливе "А можна я ще 15 хвилин погуляю?" допомагало далеко не завжди. А повертатися ой як не хотілося. І зрозуміло, чому. Коли комп'ютерів і приставок ще не було, а по телевізору щось справді цікаве крутили раз на тиждень, саме двір і лише двір був осередком розваг.

Чим зайняти себе на вулиці? Варіантів – безліч. Для хлопців розвага номер один – це, без сумніву, футбол і похідні від нього ігри. Але про справжній шкіряний м’яч і мріяти було годі.

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"Я, чесно кажучи, навіть і не пам’ятаю, щоб у нашому дитинстві грали справжнім футбольним м’ячем", – сказав музикант Юрій Журавель.

Замість нього, як правило, був звичайний гумовий. А замість воріт – усе, що потрапить під руку.

Два сміттєвих ящика – це були ворота, а з іншого боку ріс кущ бузку, який "охороняв" м'ячі, аби той не залетів далеко,

– розповів музичний продюсер Юрій Квеленков.

Звичайно, уявити собі класичний футбольний матч 11 на 11 в умовах "бетонних джунглів" неможливо. Очевидно, через обмежений простір хтось колись і винайшов гру квадрат, популярну й донині.

А були і більш травматичні ігри на будові.

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"Щастя, коли є поруч недобудований будинок, довгобуд, закинута будова. Звичайно, для міста це досить погано, але для дітей це, звичайно, рай", – зазначив Журавель.

Будова – місце звитяг і героїчних, за дитячими мірками, вчинків.

Ми стрибали з вікон. Були великі гори піску. І це ознака певного геройства – стрибати з вікна третього поверху, четвертого, з п’ятого навіть стрибали,

– згадує письменник Сергій Пантюк.

Від кого можна було дістати на горіхи через дворові ігри, окрім батьків – дивіться у програмі.