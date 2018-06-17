Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні

Слово ЖЕК має переклад на українську. Це значить: ті, хто мають все відремонтувати, залатати, вкрутити лампочки, замести і помити в під'їзді. І все за безкоштовно. А де безкоштовний сир? Самі ж знаєте! Ото й послуги від працівників ЖЕКу були відповідними. А щоб добитися якоїсь довідки – це взагалі була ціла комунальна епопея.

З кінця 50-х років, коли Радянський Союз накрила хвиля масового зведення житлових будинків, люди ознайомилися з новою абревіатурою – ЖЕК.

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Існувало кілька варіантів усунути комунальну проблему. Можна звичайно спробувати відремонтувати і самому, але...

Нікому не спадало в голову, щоб самому вкрутити лампочку,

– зазначив директор аналітично-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Серпенко.

Через найменші дрібниці жителі обривали телефонні лінії ЖЕКу.



Пізніше, у 70-х у великих містах впровадили ноу-хау, яке мало спростити життя мешканцям багатоповерхівок. Прямий зв'язок із диспетчером.

Правда така, що п'яний сантехнік дуже скоро став символом господарювання ЖЕКів. Не налити гостю з ЖЕКа теж ризик. Буде злий, а тоді може і "свиню" підсунути. Тож питання із маленькою винагородою на порядку денному навіть не стояло. Пропонували завжди, від гріха подалі.

Таке враження було, що в ЖЕК потрапляли випадкові люди, які закінчували якийсь технікум і щось розуміли у цьому. Бо головний інженер, який був будівельником, то був "цар", бо він знав, що і як працює,

– розповів Серпенко.

Про сумнівну фаховість працівників ЖЕКу – дивіться у програмі.