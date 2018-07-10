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Згадати Все. Винахідливість як спосіб вижити

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Англійське слово "лайфхак" увійшло в наш лексикон не так давно – якихось кілька років тому. Але, по суті, саме існування в Радянському Союзі – це один суцільний лайфхак. Бо треба було якось виживати.

Ну от, наприклад, сталася невеличка жіноча прикрість – порвалися капронові колготки чи панчохи, які тоді завжди були в дефіциті. Ну хто ж буде їх викидати? Був і експрес-метод ремонту панчіх і колготок – місце розриву акуратно змастити лаком для нігтів.

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А ще чомусь вважалося, що капронки стануть міцнішими, якщо їх помістити в морозилку. Якщо реанімаційні заходи не допомагали, і вони все-таки рвалися, то нікому і в голову не приходило їх викидати. Бо ж у господарстві згодиться все. А ще за допомогою панчіх можна було знайти якусь дрібну річ – достатньо просто натягнути їх на трубку пилососа, як фільтр. Такі рекомендації навіть публікували в радянській пресі. 

А в радянські часи годі було знайти щось більш універсальне, ніж газетний папір. В нього загортали оселедець і свіже м’ясо (ну, це якщо вдавалося дістати), з нього майстрували кораблики і головні убори. І навіть використовували, коли смажили картоплю.

Головні убори, зроблені з газети
Головні убори, зроблені з газети

Але навіть коли в дев’яності з’явилися небачені до того одноразові підгузки, наші люди прали і їх. Причому прали вручну – вітчизняні пральні машинки типу "Малютка" годилися, хіба що, для прискореного виробництва самогону. 

З чого тільки тоді не добували алкоголь. Клей БФ, гальмівна рідина, парфуми – в хід ішло все, що має у своєму складі спирт. Словом, пили все, що горить. Особливо гострою алкогольна проблема стала в середині вісімдесятих – у часи так званого сухого закону.

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Ще один кулінарний лайфхак радянського розливу – льодяники з плавленого цукру. Специфічний смак мав і грузинський чай. Індійський чи цейлонський було не дістати – дефіцит. А от коли коли з’явилися чайні пакетики, з’явився і чайний лафхак. Їх ніколи не заварювали один раз.

Ну що точно повернулось – так це мода на кеди. Нині їх без проблем можна купити в будь-якому магазині взуття. А тоді хороші кеди були в дефіциті. І щоб якось вирізнятись із сірої радянської маси, треба було вмикати винахідливість.

Більше про ретро-лайфхаки – дивіться у програмі.

Теги: Згадати все Історія
Джерело: 24 канал
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