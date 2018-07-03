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Вспомнить Все. НСК Олимпийский: главная арена страны
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Вспомнить Все. НСК Олимпийский: главная арена страны

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Лев Троцкий, Станислав Косиор, Никита Хрущев – как думаете, что объединяет этих персонажей, кроме того, что они вершили судьбы миллионов? В разные годы их имена носил стадион, который мы ныне знаем как НСК "Олимпийский". А начиналось все еще в далеком 1923 году.

Конструкция того стадиона была донельзя примитивной. Для части трибун использовали склоны Черепановой горы. А остальные соорудили из земляных валов и обломков зданий. Играли там не только футбол.

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На стадионе проводили различные соревнования. И порой весьма экзотические – например, живые шахматы, штука популярная в двадцатые-тридцатые. В 34-м, когда столицу перенесли из Харькова в Киев, появилась потребность в полноценной спортивной арене на 50 тысяч мест.

"Сначала построили стадион на 1500 мест. Он был совсем другого ориентирования и значительно меньшим – без дорожек, без ничего. Просто была такая арена, на которой начали играть в футбол", – рассказал генеральный директор НСК "Олимпийский" с 1974 по 2007 год Сергей Демидов.

В первые послевоенные годы футбол играли на стадионе "Динамо", а Республиканский стадион реконструировали и достраивали вплоть до 1949 года. С тех пор это – домашняя арена киевского "Динамо".

Нам выдавали билеты по 10 копеек, и мы все неорганизованно за бессарабскими воротами садились и, как говорится, вовсю болели за "Динамо",
– вспомнил бывший игрок "Динамо" Владимир Мунтян.

Тот, тогда еще одноярусный, стадион стал свидетелем исторического для украинского футбола события. 17 октября 1961 года – киевляне играют в нулевую ничью с харьковским "Авангардом". Тем временем их главный конкурент за чемпионство, московское Торпедо, неожиданно уступает узбекскому Пахтакору.

В тот день "Динамо" первым из немосковских клубов стал чемпионом Союза. В середине шестидесятых киевскому клубу феерило по-настоящему. Три подряд чемпионства в 1966, 1967 и 1968 годах – это рекорд, который уже не превзойти никому.

С чем можно было сравнить цену билета на футбол – смотрите в программе.

Теги: Вспомнить все История СССР
Источник: 24 канал
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