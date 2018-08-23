Вспомнить Все. Предпринимательство без украшений

Выжить в Союзе на одну зарплату было трудно, но возможно. Большинство советских граждан так и делали, даже не допуская мысли, что можно работать на себя, а не на государство. Пересмотреть свое отношение к частному предпринимательству тогдашнюю власть заставил экономический кризис, который уверенно надвигался на Союз в середине восьмидесятых.

Частные предприниматели в "совке" – вне закона. Только государство было и производителем, и реализатором любой продукции. Но во все времена находились смельчаки, которые посягали на государственную монополию и занимались подпольным бизнесом. Их называли цеховиками.

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Что производили цеховики? В основном то, что было в дефиците – одежда, обувь, мебель и продукты питания. Без участия государства здесь не обходилось. Советские предприятия были пособниками, а оперируя бизнес-терминами, партнерами цеховиков.

Существовали две схемы: продукция изготавливается на госпредприятии(так называемый "левак") и реализуется подпольно. Или наоборот: товар делают в подвале, а продают через государственные торговые точки. За соблюдением закона в этой сфере пристально следил ОБХСС – отдел борьбы с хищением соцсобственности. Самый коррумпированный отдел в структуре советского МВД.

В середине 80-ых на Союз уже надвигался кризис. Полки магазинов стремительно пустеют, и советский парламент идет на вынужденный шаг – в 1986-м принимает закон об индивидуальной трудовой деятельности. Людям позволяют зарабатывать в свободное от основной работы время. А уже в начале 87-го при райкомах комсомола создают центры научно-технического творчества молодежи. За типичным советским названием крылась новая суть – фактически это были коммерческие предприятия. Того же 87-го года выходит постановление о создании кооперативов по производству товаров народного потребления.

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