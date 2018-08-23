Згадати Все. Підприємництво без прикрас

Вижити в Союзі на одну зарплату було важко, але можливо. Більшість радянських громадян так і робила, навіть не допускаючи думки, що можна працювати на себе, а не на державу. Переглянути своє ставлення до приватного підприємництва тодішню владу змусила економічна криза, що впевнено насувалась на Союз у середині вісімдесятих.

Приватні підприємці в "совку" – поза законом. Лише держава була і виробником, і релізатором будь-якої продукції. Але у всі часи знаходились сміливці, які зазіхали на державну монополію і займались підпільним бізнесом. Їх називали цеховиками.

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Що виготовляли цеховики? Здебільшого те, що було в дефіциті – одяг, взуття, меблі та продукти харчування. Без участі держави тут не обходилось. Радянські підприємства були посібниками, а оперуючи бізнес-термінами, партнерами цеховиків.

Існували дві схеми: продукція виготовляється на держпіприємстві (так званий "лівак") і підпільно реалізовується. Або навпаки: товар роблять у підвалі, а продають через державні торгівельні точки. За дотриманням закону в цій сфері пильно стежив ОБХСС – відділ боротьби з розкраданням соцвласності. Найбільш корумпований відділ у структурі радянського МВС.

У середині 80-їх на Союз вже насувалась криза. Полиці магазинів стрімко порожніють, і радянський парламент іде на вимушений крок – у 1986-му ухвалює закон про індивідуальну трудову діяльність. Людям дозволяють заробляти у вільний від основної роботи час. А вже на початку 87-го при райкомах комсомолу створюють центри науково-технічної творчості молоді. За типовою радянською назвою крилась нова суть – фактично це були комерційні підприємства. Того ж 87-го року виходить постанова про створення кооперативів з виробництва товарів народного вжитку.

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