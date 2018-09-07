Вспомнить Все. Самолет АН-2

Везделет, Летучая Мышь, Аннушка и самое известное народное название - кукурузник. Самолет-эпоха, самолет-рекордсмен, самолет, с которого началось авиастроение Украины. Не было такой отрасли, где этот самолет нельзя было использовать. И так осталось до сих пор. Потому его продолжают производить и эксплуатировать. И это не единственный рекорд любимого детища Олега Антонова.

Мир увидел 18 тысяч экземпляров самолета АН-2, его знают во всем мире. Есть даже звездные АН-2, один из таких принимал участие в создании знаменитого фильма "Индиана Джонс и королевство хрустального черепа".

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Еще в те глубокие времена кто-то острый на язык прилепил этой рабочей лошадке название, которое в будущем стало народным – кукурузник. Почему именно так? Оказывается дело не в обработке полей кукурузы с воздуха. Аналогия в другом. Во время войны его называли самолет ПО-2, потому что там открытые кабины и только двое человек. И прятали его в кукурузе, чтобы немцы не видели. Поэтому и пришло название АН-2.



Самолет АН-2

Крылья у АН-2 растут из Новосибирска. Именно там Олег Антонов сконструировал свой первый самолет под названием СГА-1 – сельскохозяйственная авиация. То, что самолет стал, по сути, украинским, заслуга Хрущева. Именно он настоял на создании конструкторского бюро в Киеве.

Позже самолет сделали одномоторным, а главное – бипланом, то есть со сдвоенными крыльями. Это решение дало компактность при неплохой грузоподъемности.

Стоит делать не то, что ты хочешь, а то, что нужно. Не экзотику проектировать, а то, что приносит реальную экономическую выгоду. Антонов даже мне сказал, что мы должны делать практичные самолеты, которые могли надежно перевезти груз или людей,

– сказал инженер-конструктор ГП "Антонов" Олег Калинин.

Кукурузник вмещался везде, не требовал больших площадей для вылета и посадки, и главное – умел это делать даже на грунте. Даже в случае отказа единственного двигателя искусный пилот сможет безопасно посадить самолет.

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Аварий с самолетом АН-2 было совсем мало. В результате падения АН-2 погибли более 800 человек за 70 лет. Хотя именно пассажирские варианты падали крайне редко. Чаще грузовые, почтовые или сельскохозяйственные.

Существуют и боевые кукурузники. Самолет до сих пор на вооружении в 22 армиях мира, правда, его роль десантная и транспортная. Самолет стал поистине незаменимым в краях, где не знали что такое дороги. И не только в пределах Союза. География использования кукурузника десятки тысяч километров.



Военный самолет АН-2

Его никто не называл гордостью украинской авиации. Прогресс не стоял на месте и КБ Антонова выпускало все более совершенные и значительно большие самолеты. Но когда гениального конструктора спросили, чем он гордится больше всего, ответ был неожиданный – АН-2.