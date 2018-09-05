Вспомнить Все. Тотальная цензура

В Союзе существовало понятие "залитовать" – то есть получить разрешение на публикацию в цензора Главлита. Такую процедуру проходили все книги, журналы и сценарии. Да что там литература: цензурирование не обходили ни лирики, ни физики. Но советская цензура не разраслась бы до таких масштабов, если бы не поддержка со стороны идеологически благонадежных граждан.

Государственная цензура в начале 20 века – явление привычное для стран, которые потом назовут западными демократиями. Имперская Россия не была исключением. Но мимо уха и глаза царских цензоров все же проходила масса вредной для самодержавия информации. А вот молодое тогда еще советское государство к вопросам цензуры подошло гораздо основательнее.

Читайте также: Вспомнить Все. Туризм по-советски

В этот период создают Главное управление по делам литературы и издательств. Сокращенно – Главлит. Без разрешения этого государственного органа в публичное пространство не могли попасть ни одна книга, рисунок, песня или стихотворение. В двадцатые годы массово изымают из библиотек дореволюционные и иностранные книги. В сознании людей формируют новую советскую действительность, совершенно оторванную от реального положения вещей. Под гильотину цензуры попадают даже те, кто еще недавно олицетворял большевистскую идею

Это началось в 1930 годы, когда Троцкого начали изымать. Оно продолжалось до конца 1980-х годов, когда изымались из библиотек по спискам даже сочинения Ленина, потому что отдельные произведения не совпадали с тем, что надо было о нем знать,

– отметил историк Георгий Касьянов.

Такую процедуру проходили все книги, журналы и сценарии. Как писал исследователь советской цензуры Арлен Блюм, "без разрешительной визы органов Главлита не могло появиться ни одно печатное произведение, которое имело хотя бы оттенок вербального смысла, – даже почтовая марка, визитная карточка, спичечная наклейка или приглашение". Часто цензоры умудрялись разглядеть критику советской действительности там, где на нее не было и намека.

В СССР вне закона – Булгаков и Пастернак, Хемингуэй и Оруэлл. В свое время даже детским произведениям Корнея Чуковского приписывали сатиру на советскую власть. Любые публикации о Голодоморе – под запретом вплоть до конца восьмидесятых годов. Цензура изымала все украинские сочинения, где видела намеки на критику строя и буржуазный национализм.



Советская цензура запрещала книги

Щупальца советской цензуры не обошли стороной и науку. В середине тридцатых годов под предводительством псевдоученого Лысенко началась кампания против генетики. И до 1964 года ее вообще не признавали как науку на официальном уровне. Отвергались также идеи общей теории относительности и квантовой механики. А социология вообще была запрещена как научная дисциплина.

С началом хрущевской оттепели классическим композиторам дали покой. Советская цензура нашла новый объект для травли и запреты – рок-н-ролл. Если в музыкальном произведении находили хотя бы намек на "буржуазную мелодику", его автору двери на большую сцену становились закрытыми.

Даже Владимира Высоцкого, которого тайком слушали во властных кабинетах, осуждали на государственном уровне и высмеивали в сатирических мультфильмах о стилягах.

Что еще запрещала советская цензура – смотрите в программе.