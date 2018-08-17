Вспомнить Все. Школа по-советски

Во все времена школьники должны были смириться с тем, что первое сентября неминуемо. День знаний превращал беззаботное лето в тяжелые будни: с контрольными, дежурствами, ходьбой строем, отметками (согласитесь, не всегда успешными) и тяжеленным портфелем. Но кому-то эти заботы были и в радость. Так или иначе, первый жизненный опыт приобретался не где-нибудь, а в школе.

Первый раз в первый класс большинство детей шло неуверенно, но с большим интересом. А чем же школа отличается от сада?

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Никаких экзаменов при поступлении в школу не существовало. Подаешь документы и попадаешь в свой первый класс.

У нас были классы А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З – 9 классов! А в некоторых школах были и К, и Л. Школы были перегружены,

– вспоминает директор специализированной школы №148 имени Ивана Багряного Сергей Горбачев.

Неизвестно почему, но элитными считались классы только с буквами А и Б. Умников пытались отдать именно туда.

Как же готовились к школе? Во времена одинаковых советских людей о многообразии школьных принадлежностей речь даже не шла.

"Сборы в школу – это когда у тебя появляется новый портфель. Сейчас эти латексные рюкзаки – это хр*нь псовая. Школьный портфель – он пах так! Вы не представляете. И эта ручка, которая стиралась у железки, рвалась, и отец зашивал. Застежка, которую надо было держать в порядке, потому что она ржавела", – рассказал народный артист Украины Петр Мага.

Советский портфель

Что лежало в типичном советском портфеле – смотрите в программе.