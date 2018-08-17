Згадати Все. Школа по-радянськи

В усі часи школярі повинні були змиритися з тим, що перше вересня неминуче. День знань перетворював безтурботне літо у тяжкі будні: із контрольними, чергуваннями, ходьбою строєм, відмітками (погодьтесь, не завжди успішними) та важелезним портфелем. Але комусь ці турботи були і в радість. Так чи інакше, перший життєвий досвід здобувався не де-небудь, а в школі.

Перший раз у перший клас більшість дітей йшли невпевнено, але з великим інтересом. А чим же та школа відрізняється від садка?

Читайте також: Згадати Все. Будні дитячих садків

Жодних іспитів при вступі у школу не існувало. Подаєш документи і потрапляєш у свій перший клас.

У нас були класи А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З – 9 класів! А в деяких школах були і К, і Л. Школи були перевантажені,

– згадує директор спеціалізованої школи №148 імені Івана Багряного Сергій Горбачов.

Невідомо чому, але елітними вважалися класи лише з буквами А і Б. Розумників намагалися віддати саме туди.

Як же готувалися до школи? У часи одинакових радянських людей про різноманіття шкільного приладдя навіть не йшлося.

"Збори до школи – це коли в тебе з'являється новий портфель. Зараз оці латексні рюкзаки – це хр*нь псяча. Шкільний портфель – він пах так! Ви не уявляєте. І ця ручка, яка стиралась біля залізячки, рвалась, і батько зашивав. Застібка, яку треба було тримати в порядку, бо вона ржавіла", – розповів народний артист України Петро Мага.



Радянський портфель

Що лежало у типовому радянському портфелі – дивіться у програмі.