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Вспомнить Все. Студенческие отряды

Вспомнить все 17 Читати новину українською

Откуда в советских студентов возникало желание провести свои каникулы где-то на стройке или на сборе урожая? Объяснений несколько. Это дело таки плановое, и кто-то из студентов должен был ехать в любом случае. Это называлось третий трудовой семестр. К тому же, можно было заработать кругленькую сумму. Ну, и немалую роль играл юношеский романтизм.

Тяжелый труд взамен на большие деньги. 5-7 недель работы студента стоили более полутысячи рублей. В то время, когда стипендия – каких-то полсотни.

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"За 7 недель мы зарабатывали около 250-350 рублей. А с севера я привез чуть больше 800. И мы считали, что это не слишком удачный стройотряд", – рассказал главный редактор журнала "Деньги.UA" Александр Крамаренко.

Я из стройотряда в Сургуте привезла 1200 рублей. Два месяца. Мои родители, бухгалтер и инженер, могли такие деньги заработать за 5-6 месяцев,
– поделилась Лариса Хоманс.

Именно на север отправлялось больше всего студентов, чтобы прокладывать газо – и нефтепроводы, или сводить автомагистрали, как БАМ. Заработки того стоили.

"Такими ударными стройками можно назвать БАМ. Байкало-Амурскую магистраль, которую строил весь Союз. А в региональном понимании – Чернобыльскую АЭС. Стройотряд из моего курса ехал на эту стройку", – отметил журналист Сергей Сай-Боднар.

Таким дальним поездкам предшествовали трудовые вояжи в пределах Украины.

Больше – смотрите в программе.

Теги: студенты Вспомнить все
Источник: 24 канал
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