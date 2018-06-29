Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники

Училища и техникумы – уникальные учебные заведения. Никто не хотел там учиться. А твоя фамилия в списке абитуриентов означала какую-то жизненную трагедию. Чаще всего это триумфальное окончание 8-ми классов с оценками не ниже двойки и не выше тройки.

Часто причиной, по которой приходилось выбирать ПТУ, было неудачное вступление в университет. Например, из-за финансовых или семейных проблем.

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Расцвет профтехобразования пришелся на 50-60 годы. Стране не хватало рабочих рук. Поэтому почти в каждом городе открывались ГПТУ – "городские", то есть городские профессионально-технические училища. Хотя эту аббревиатуру расшифровывали и по-другому.

Расшифровывали его так: "господи помоги тупому устроиться",

– рассказал спортивный журналист, комментатор и бывший ученик ПТУ Сергей Савелий.

Устраивать кого-то в ПТУ особой нужды не было, в большинстве не было никаких вступительных экзаменов. После окончания восьми классов тебя ждали три года обучения. Если пришел после десятого класса, то учишься всего год. И только лучшие училища могли себе позволить перебирать студентами. Для бедных семей ПТУ был не только вариантом приспособления ребенка, но и облегчением для семейного бюджета. В большинстве ПТУ стипендии не платили, зато обеспечивали одеждой. И только самые престижные могли похвастаться сразу двумя опциями.

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Однако, в обществе образ "пэтэушника" вызывал ассоциации малообразованного, невоспитанного, дурацкого подростка с сигаретой в зубах. О таких говорили, что лучше с ними ночью на улице не встречаться. Впрочем, на самом деле не все так плохо. Например, "пэтэушником" был самый молодой изобретатель Советского Союза.

Я оказался самым молодым изобретателем в СССР. Фактически, в пять лет я подал заявку. Для системы профтехобразования это было серьезным и большим плюсом. Для пропаганды системы ПТУ,

– сообщил военный пенсионер и выпускник ПТУ Виталий Петровский.

Те, кто действительно шел за знаниями, пытались приписаться к опытному и уважаемому работнику завода, а тот брал шефство над будущими пролетариями и делился опытом. В зависимости от успехов в учебе и оценок за практику, выпускнику ПТУ присваивали разряд, от которого в будущем зависела должность на заводе и, что главное, зарплата. Но было одно железное правило, независимо от полученного разряда: выпускник ПТУ обязательно трудоустраивался.

С годами система профтехобразования безнадежно деградировала, и поныне большинство ПТУ финансируют по остаточному принципу. Зато страну заполонили специалисты с высшим образованием.

Сейчас вагон и маленькая тележка журналистов, экономистов, юристов. А крутить гайки? А сваривать детали? А на станках работать? А токарями?

– отметил Сергей Савелий.

Совсем скоро мода на настоящих мастеров своего дела, способных ремонтировать и творить руками, вернется. Как бы это не звучало, но стране до сих пор не хватает образованных пролетариев.

Как отдыхали ученики профтехучилищ СССР – смотрите в программе.