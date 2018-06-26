Вспомнить Все. Товарищеские суды

"Вынести на суд общественности". Советское клише, которым, бывает, грешат и по сей день, когда говорят о осуждении со стороны общества. Но в совковый период это был суд в буквальном смысле. Назывался он "товарищеским".

Товарищеские суды рассматривали мелкие правонарушения. Пьянка на производстве, нехватка, незначительные кражи, спекуляция, драки. Короче говоря, всякая "бытовуха".

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Суды товарищеские были альтернативой государственным судам. Организовывали их абослютно везде: при жэках, вузах, колхозах и заводах. А чтобы стать судьей, необязательно иметь юридическое образование. Судьбы советских пьяниц, прогульщиков, хулиганов и халтурщиков вершили люди, которые, как тогда говорили, "пользовались непоколебимым авторитетом в обществе".

Главной причиной заседаний товарищеских судов был, без сомнения, алкоголь. Потому что именно из-за водки горе-пролетарий поднимал руку на женщину и халтурил за станком. А в Союзе, как известно, пили все, пили всё и пили везде.

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Именно жители коммуналок – одни из самых регулярных участников товарищеских судов. Рассориться с соседями по коммуналке – дело настолько же обыденное, как сходить на работу или почистить зубы. Ограниченная площадь, низкий уровень жизни и постоянный дефицит всего на свете неизбежно приводили к бытовым конфликтам.

Нас жило 9 соседей в одном коридоре. Вы представляете, что там делалось? Там были драки между женщинами. И вот они подерутся или поскандалят – тогда созывался товарищеский суд в жэке, где, надув щеки, сидели жэковские работники, которым до лампочки был этот суд, потому что он был бесконечен,

– рассказал писатель и сценарист Богдан Жолдак.

На скамье подсудимых, бывало, оказывались не только заводские трудяги или дворовые пьяницы. Злая судьба не обходила и людей творческих профессий. В театральную постановку превращались и сами заседания товарищеских судов. Классическая формула "хлеба и зрелищ" в условиях развитого социализма хромала на обе ноги. Дефицит продуктов решал блат. А недостаток шоу компенсировали именно товарищеские суды.

Заседания товарищеских судов подпитывали городской фольклор. Подробности соседских распрей или дворового мордобоя смаковались в деталях и распространялись по городу со скоростью света. Случалось так, что заседание товарищеского суда перетекало в совсем неожиданное русло.

Например, судятся двое соседей за какую-то там лампочку, и вдруг возникают подробности совсем другие. "К тебе вон приходил офицер. Когда твой муж был на дежурстве, к тебе офицер приходил другой". То есть там возникал целый театр всех этих взаимоотношений. И это как раз создавало ту энергию, которой питались товарищеские суды,

– вспоминает Жолдак.

По аналогии с комсомольскими или профсоюзными собраниями, явка на товарищеские суды была обязательной для всех членов трудового коллектива. Хотя часто находились те, кто посещал товарищеские суды по собственной воле.

Для кого товарищеские суды становились инструментом хитрых манипуляций – смотрите в программе.